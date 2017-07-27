Молло – о жесте в адрес болельщиков «Зенита»: «Они шутили со мной, я пошутил в ответ»

Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло прокомментировал инцидент в перерыве игры четвертого тура ФНЛ против «Сибири» (2:1). Покидая поле, француз показал зрителям домашнего сектора средний палец в ответ на кричалку «Молло – п...с».

«Что произошло на матче с «Сибирью»? Ничего. Я показал оскорбительный жест болельщикам? Это была шутка. Они шутили со мной, я в ответ пошутил тоже. Простите, но вы хотите обсуждать проблему, но проблемы нет. Нет проблем», – сказал 28-летний хавбек.

Молло пополнил состав петербургского клуба в январе, перейдя из «Крыльев Советов» за 500 тысяч евро.