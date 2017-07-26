Игроки «Арсенала» неправильно вышли из автобуса. «Локомотив» интересуется нападающими «Рубина». Дайджест событий дня

«Арсенал»: «Будем выходить из автобуса, как нам удобно. Пусть штрафуют дальше»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал штраф в адрес своего клуба за неправильный выход футболистов из автобуса перед игрой второго тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0). «Мы видели этот штраф и очень удивлены, почему он на нас наложен. Создать прецедент, чтобы оштрафовать «Арсенал»? Ну штрафуйте дальше. Команда будет выходить так, как выходила. Как ей это удобно при подготовке к игре. К тому же я знаю, что все команды таким образом выходят — это раз. Второе: такие вещи не практикуются ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы», – заявил функционер. Напомним, что сумма штрафа за совершенное туляками нарушение – 10 тысяч рублей.

Источник: Лескано стал игроком «Анжи»

Атакующий футболист «СКА-Хабаровска» Хуан Эдуардо Лескано покинул команду и отныне является игроком махачкалинского «Анжи», сообщает ИА «Хабаровск сегодня». Дальневосточники получат за аргентинца денежную компенсацию. Ранее из Хабаровска в Дагестан уже переехали два игрока основы армейцев – Игорь Удалый и Павел Карасев. Их, как и Лескано, пригласил лично наставник южан Александр Григорян, ранее работавший со «СКА-Хабаровск».

Болельщики «Зенита-2» назвали Молло геем, футболист показал им средний палец

«Зенит-2» встречался с «Сибирью» в матче четвертого тура чемпионата ФНЛ. По завершении первого тайма болельщики хозяев скандировали «Молло – п...с» в адрес полузащитника сине-бело-голубых. 28-летний француз, уходя в подтрибунное помещение, в ответ показал средний палец.

Жонатас, Лестьенн и Новосельцев могут стать новичками «Локомотива»

Лидер текущего сезона РФПЛ московский «Локомотив» нынешним летом может усилиться еще как минимум тремя игроками. Речь идет о защитнике санкт-петербургского «Зенита» Иване Новосельцеве и атакующих футболистах казанского «Рубина» Жонатасе и Максиме Лестьенне. По волжским спортсменам можно сказать, что они находятся в нынешней команде на длительных контрактах, поэтому за них придется серьезно платить либо брать в аренду. Отметим, что первые два матча казанцев в чемпионате показали, что Жонатас и Лестьенн не являются в планах Курбана Бердыева основными футболистами.

Коутиньо сказал Клоппу, что хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо сообщил главному тренеру Юргену Клоппу о желании покинуть клуб. Ожидается, что игрок сборной Бразилии пополнит состав «Барселоны». В понедельник сине-гранатовые увеличили предложение по хавбеку с 72 миллионов евро до 89. Вчера «Бомбардир» писал о том, что стороны согласовали условия соглашения. Также известно о том, что нынешний форвард каталонского клуба Неймар рассчитывает на трансфер Коутиньо в «ПСЖ», куда может перейти сам за 450 миллионов. В минувшем сезоне Коутинью забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 36 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

Катар будет принимать участие в отборе на домашний чемпионат мира

Азиатская конфедерация футбола позволила сборной Катара принять участие в отборочном цикле к домашнему чемпионату мира-2022, несмотря на то что та уже является участником турнира как хозяйка. В квалификационных соревнованиях команда из эмирата будет принимать участие вне конкурса, сообщает официальный сайт AFC. Такое стремление катарской стороны обусловлено желанием получить игровую практику перед важным турниром.

«Халл Сити» усилился игроком «Спарты» Мазухом

Как ранее и анонсировал «Бомбардир», защитник чешской «Спарты» Ондрей Мазух перешел в стан английского «Халл Сити», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Детали контракта с «тиграми» на данный момент не разглашаются. «Это прекрасный шанс для меня, за который я благодарен «Халлу». Спасибо всем, кто участвовал в этой сделке. Жду с нетерпением старта Чемпионшипа», – сказал чех. За пражский коллектив Мазух выступал с 2015 года, куда пришел из украинского «Днепра».