Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроки «Арсенала» неправильно вышли из автобуса. «Локомотив» интересуется нападающими «Рубина». Дайджест событий дня

Игроки «Арсенала» неправильно вышли из автобуса. «Локомотив» интересуется нападающими «Рубина». Дайджест событий дня

26 июля 2017, 21:58
9

«Арсенал»: «Будем выходить из автобуса, как нам удобно. Пусть штрафуют дальше»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал штраф в адрес своего клуба за неправильный выход футболистов из автобуса перед игрой второго тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0). «Мы видели этот штраф и очень удивлены, почему он на нас наложен. Создать прецедент, чтобы оштрафовать «Арсенал»? Ну штрафуйте дальше. Команда будет выходить так, как выходила. Как ей это удобно при подготовке к игре. К тому же я знаю, что все команды таким образом выходят — это раз. Второе: такие вещи не практикуются ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы», – заявил функционер. Напомним, что сумма штрафа за совершенное туляками нарушение – 10 тысяч рублей.

Источник: Лескано стал игроком «Анжи»

Атакующий футболист «СКА-Хабаровска» Хуан Эдуардо Лескано покинул команду и отныне является игроком махачкалинского «Анжи», сообщает ИА «Хабаровск сегодня». Дальневосточники получат за аргентинца денежную компенсацию. Ранее из Хабаровска в Дагестан уже переехали два игрока основы армейцев – Игорь Удалый и Павел Карасев. Их, как и Лескано, пригласил лично наставник южан Александр Григорян, ранее работавший со «СКА-Хабаровск».

Болельщики «Зенита-2» назвали Молло геем, футболист показал им средний палец

«Зенит-2» встречался с «Сибирью» в матче четвертого тура чемпионата ФНЛ. По завершении первого тайма болельщики хозяев скандировали «Молло – п...с» в адрес полузащитника сине-бело-голубых. 28-летний француз, уходя в подтрибунное помещение, в ответ показал средний палец.

Жонатас, Лестьенн и Новосельцев могут стать новичками «Локомотива»

Лидер текущего сезона РФПЛ московский «Локомотив» нынешним летом может усилиться еще как минимум тремя игроками. Речь идет о защитнике санкт-петербургского «Зенита» Иване Новосельцеве и атакующих футболистах казанского «Рубина» Жонатасе и Максиме Лестьенне. По волжским спортсменам можно сказать, что они находятся в нынешней команде на длительных контрактах, поэтому за них придется серьезно платить либо брать в аренду. Отметим, что первые два матча казанцев в чемпионате показали, что Жонатас и Лестьенн не являются в планах Курбана Бердыева основными футболистами.

Коутиньо сказал Клоппу, что хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо сообщил главному тренеру Юргену Клоппу о желании покинуть клуб. Ожидается, что игрок сборной Бразилии пополнит состав «Барселоны». В понедельник сине-гранатовые увеличили предложение по хавбеку с 72 миллионов евро до 89. Вчера «Бомбардир» писал о том, что стороны согласовали условия соглашения. Также известно о том, что нынешний форвард каталонского клуба Неймар рассчитывает на трансфер Коутиньо в «ПСЖ», куда может перейти сам за 450 миллионов. В минувшем сезоне Коутинью забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 36 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

Катар будет принимать участие в отборе на домашний чемпионат мира

Азиатская конфедерация футбола позволила сборной Катара принять участие в отборочном цикле к домашнему чемпионату мира-2022, несмотря на то что та уже является участником турнира как хозяйка. В квалификационных соревнованиях команда из эмирата будет принимать участие вне конкурса, сообщает официальный сайт AFC. Такое стремление катарской стороны обусловлено желанием получить игровую практику перед важным турниром.

«Халл Сити» усилился игроком «Спарты» Мазухом

Как ранее и анонсировал «Бомбардир», защитник чешской «Спарты» Ондрей Мазух перешел в стан английского «Халл Сити», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Детали контракта с «тиграми» на данный момент не разглашаются. «Это прекрасный шанс для меня, за который я благодарен «Халлу». Спасибо всем, кто участвовал в этой сделке. Жду с нетерпением старта Чемпионшипа», – сказал чех. За пражский коллектив Мазух выступал с 2015 года, куда пришел из украинского «Днепра».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
арейская
1501102286
А что существуют ещё правила выхода из автобуса, ладно, понимаю, выход на поле, а с автобусом-то что не так?
Ответить
Вадим 1972
1501102921
Офигеть. Что только не придумают, лишь бы штраф слупить !
Ответить
DIDI 23
1501105795
За проезд не заплатили?
Ответить
igormaddog
1501112559
На месте Молло,за такие слова надо лицо в кровь разбивать!!!
Ответить
Ще Гевара
1501126366
Не по фэн-шую вышли.
Ответить
Alex Y
1501130000
Как так можно выходить из автобуса, я бы 3 очков бы лишил)
Ответить
Victor.Vings
1501131637
Сами то не пидоры, Молло не виноват, что тренер сменился в Зените. За отсутствие самоотдачи его упрекнуть никогда нельзя было. Вернулся бы в Крылья в Самаре все были бы только рады.
Ответить
Главные новости
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
1
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
46
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
15
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
4
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
5
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
21:10
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
15
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
4
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
5
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
11
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
13
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
5
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
18:03
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+