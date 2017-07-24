Общая сумма перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» может составить 450 миллионов

Нападающий «Барселоны» Неймар может продолжить карьеру в «ПСЖ». По информации источника, общая сумма перехода с учетом платы за трансфер, агентских вознаграждений и зарплаты может составить 450 миллионов евро.

Отметим, что 222 миллиона – сумма отступных прописанная в контракте игрока с каталонцами. Зарплата бразильца в новом клубе может составить 500 тысяч в неделю.

При этом 25-летний форвард может остаться в «Барселоне», если руководство команды повысит ему годовой оклад.