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    Общая сумма перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» может составить 450 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Неймар может продолжить карьеру в «ПСЖ». По информации источника, общая сумма перехода с учетом платы за трансфер, агентских вознаграждений и зарплаты может составить 450 миллионов евро.

    Отметим, что 222 миллиона – сумма отступных прописанная в контракте игрока с каталонцами. Зарплата бразильца в новом клубе может составить 500 тысяч в неделю.

    При этом 25-летний форвард может остаться в «Барселоне», если руководство команды повысит ему годовой оклад.

    Источник: Skysports

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    24.07.2017 21:34
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 25 июля 2017, 10:36

      Сам Неймар в игре ничего не решает.

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 25 июля 2017, 05:52

      Провокация!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 июля 2017, 01:29

      Неужели псж такой тупой...за эт сумму они могут состав бешено усилит многими игроками

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 июля 2017, 01:27

      Продать его... 450 офигет... коутиньо верати дембеле боатенг и еще агуэро можно всех вместе купить

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > de bruyne 26 июля 2017, 12:24

      И ты туда же..
      Это не стоимость игрока. Сложно прочитать ВСЮ новость?

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 25 июля 2017, 00:52

      Игроки это мусор. Хотим продам, хотим не продам. Вот и Бензему решили продать, как овощ, даже не продать а обменять. До чего дошёл футбол ???? Только Месси не продаётся. Лео вперёд, без Неймара.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 июля 2017, 00:39

      Охренели совсем ....... скоро миллиард будет стоить какой нибудь Дзюба ......

      2
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      Рейтинг: +1168

      Argon 25 июля 2017, 00:04

      ппц бабки. Вот где инфляция. Скоро игроков будут за миллиарды продавать.

      С жиру бесятся падлы.

      2
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 24 июля 2017, 22:59

      у бомбардира фантазия закончилась))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +18

      Dazzman > zenit2012 28 сентября 2017, 20:42

      Причем здесь фантазия?

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 24 июля 2017, 22:50

      цена того же Арсенала полностью :D

      -1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 июля 2017, 22:37

      Пусть валит. Надоел.

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