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  • Общая сумма перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» может составить 450 миллионов

Общая сумма перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» может составить 450 миллионов

24 июля 2017, 21:34
25

Нападающий «Барселоны» Неймар может продолжить карьеру в «ПСЖ». По информации источника, общая сумма перехода с учетом платы за трансфер, агентских вознаграждений и зарплаты может составить 450 миллионов евро.

Отметим, что 222 миллиона – сумма отступных прописанная в контракте игрока с каталонцами. Зарплата бразильца в новом клубе может составить 500 тысяч в неделю.

При этом 25-летний форвард может остаться в «Барселоне», если руководство команды повысит ему годовой оклад.

Источник: Skysports
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (25)
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Небомбардир
1500921811
Вот так убили спорт! А коммерческую суть заменили обычным отмыванием бабок.
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acer2003
1500922012
До чего дошёл футбол ??? 500 млн долларов ! Бюджет островного государства ))) Это уже не спорт....
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Черкизовский Кот
1500923348
Летять утки, летять утки...
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Garrincha58
1500924066
да оставьте вы этого Неймара уже в покое никуда он не уходит
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STAFOR13
1500925845
цена того же Арсенала полностью :D
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zenit2012
1500926351
у бомбардира фантазия закончилась))))
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Argon
1500930241
ппц бабки. Вот где инфляция. Скоро игроков будут за миллиарды продавать.
С жиру бесятся падлы.
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VikNMar
1500932359
Охренели совсем ....... скоро миллиард будет стоить какой нибудь Дзюба ......
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de bruyne
1500935233
Продать его... 450 офигет... коутиньо верати дембеле боатенг и еще агуэро можно всех вместе купить
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de bruyne
1500935366
Неужели псж такой тупой...за эт сумму они могут состав бешено усилит многими игроками
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