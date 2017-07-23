Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «ПСЖ» заплатит за Неймара 352 миллиона, бразилец будет получать 500 тысяч в неделю

«ПСЖ» заплатит за Неймара 352 миллиона, бразилец будет получать 500 тысяч в неделю

23 июля 2017, 15:05
17

Суммарная стоимость перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» составит 352 миллиона фунтов. 196 миллионов парижане заплатят за переход, еще 156 – в качестве налога. Недельный заработок футболиста в новом клубе составит 500 тысяч фунтов. Контракт будет подписан сроком на шесть лет. Об этом сообщил Sky Sports со ссылкой на Marca.

Ранее «Бомбардир» писал о пути обхода французским клубом нарушения правил финансового фэйр-плей.

Сегодня ночью Неймар принял участие в выставочном матче против «Ювентуса» (2:1), в котором забил последний гол.

Источник: Skysports
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томь вперёд
1500811888
Когда уже это сумасшествие закончится?!
Ответить
DeutschlandUberAlles
1500812081
Ребят цены то какие. Жуть. Что так много ?
Ответить
сапёр75
1500812300
Мне бы так,раз в неделю по 500 тыщь на карточку приходили бы )
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1500812506
Интересно, через сколько лет за трансфер кто-нибудь заплатит миллиард ?
Ответить
de bruyne
1500812552
Уефа когда начнет работать... больше 50 кто игрока купить пожизненно дать владельцам...тогда и футбол появится и аякс на вершине появится
Ответить
de bruyne
1500812713
С улыбкой на месте барсы за эт сумму продал бы... по сто отдал бы за верати коутиньо дибала... еще за 50 бенати забрал бы
Ответить
Asbjorn
1500813569
а как же ффп?ну и вообще не плохо было бы за такую сумму и продать,тут и дибалу и вератти можно было бы взять
Ответить
Александр52
1500815457
Вчера он играл с остервенением, не жалея сил. Но он не играет всегда так, у него бывают затяжные спады, как у любого. Оба гола помог ему сделать Месси, но он обратно не желал делиться. Он очень жаден на поле, всегда передерживает мяч и в итоге, его просто сломают в одну из игр. Это могло произойти и вчера, всё было на грани. Он не вписывался в менталитет Барсы,поэтому и Иньеста на левом фланге выпадал из игры. Ничего страшного, пусть уходит, будет новая жизнь, обновлённый состав и новая игра. Оба бамбардира остаются, да и Алькасер вчера смотрелся нормально. В команде есть балласт и дело тренера побыстрее всех просеять. Удачи Барса и новых приобретений.
Ответить
ELDA
1500818100
Нет этого не будет, не за такие деньги. Скорее им больше подходит Алексис, он и не такой дорогой, он и хочет покинуть Арс. В конце концов такая шумиха или приведет к трансферу Неймара ( за меньшие деньги) или что скорее всего к опровержению всех слухов о его переходе.
Ответить
Tostao
1500821578
Это уже за гранью!
Ответить
Главные новости
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
1
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
2
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
8
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
Все новости
Все новости
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
Вчера, 16:16
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 12:16
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
Вчера, 01:50
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
Вчера, 00:39
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+