«ПСЖ» заплатит за Неймара 352 миллиона, бразилец будет получать 500 тысяч в неделю

Суммарная стоимость перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» составит 352 миллиона фунтов. 196 миллионов парижане заплатят за переход, еще 156 – в качестве налога. Недельный заработок футболиста в новом клубе составит 500 тысяч фунтов. Контракт будет подписан сроком на шесть лет. Об этом сообщил Sky Sports со ссылкой на Marca.

Ранее «Бомбардир» писал о пути обхода французским клубом нарушения правил финансового фэйр-плей.

Сегодня ночью Неймар принял участие в выставочном матче против «Ювентуса» (2:1), в котором забил последний гол.