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    «ПСЖ» заплатит за Неймара 352 миллиона, бразилец будет получать 500 тысяч в неделю

    Суммарная стоимость перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» составит 352 миллиона фунтов. 196 миллионов парижане заплатят за переход, еще 156 – в качестве налога. Недельный заработок футболиста в новом клубе составит 500 тысяч фунтов. Контракт будет подписан сроком на шесть лет. Об этом сообщил Sky Sports со ссылкой на Marca.

    Ранее «Бомбардир» писал о пути обхода французским клубом нарушения правил финансового фэйр-плей.

    Сегодня ночью Неймар принял участие в выставочном матче против «Ювентуса» (2:1), в котором забил последний гол.

    Источник: Skysports

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    23.07.2017 15:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 23 июля 2017, 17:52

      Это уже за гранью!

      0
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      Рейтинг: +32

      ELDA 23 июля 2017, 16:55

      Нет этого не будет, не за такие деньги. Скорее им больше подходит Алексис, он и не такой дорогой, он и хочет покинуть Арс. В конце концов такая шумиха или приведет к трансферу Неймара ( за меньшие деньги) или что скорее всего к опровержению всех слухов о его переходе.

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 июля 2017, 16:10

      Вчера он играл с остервенением, не жалея сил. Но он не играет всегда так, у него бывают затяжные спады, как у любого. Оба гола помог ему сделать Месси, но он обратно не желал делиться. Он очень жаден на поле, всегда передерживает мяч и в итоге, его просто сломают в одну из игр. Это могло произойти и вчера, всё было на грани. Он не вписывался в менталитет Барсы,поэтому и Иньеста на левом фланге выпадал из игры. Ничего страшного, пусть уходит, будет новая жизнь, обновлённый состав и новая игра. Оба бамбардира остаются, да и Алькасер вчера смотрелся нормально. В команде есть балласт и дело тренера побыстрее всех просеять. Удачи Барса и новых приобретений.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 июля 2017, 15:39

      а как же ффп?ну и вообще не плохо было бы за такую сумму и продать,тут и дибалу и вератти можно было бы взять

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Asbjorn 23 июля 2017, 15:44

      ФФП через фонд владельцев клуба мыслят обойти, вроде. Частная компания в Катаре.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > xLINDAx 23 июля 2017, 16:24

      ну тогда не грех и больше попросить

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Asbjorn 23 июля 2017, 16:28

      )

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 июля 2017, 15:25

      С улыбкой на месте барсы за эт сумму продал бы... по сто отдал бы за верати коутиньо дибала... еще за 50 бенати забрал бы

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > de bruyne 23 июля 2017, 15:30

      Барса получит 196, написали же 352 это с учетом налога

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 июля 2017, 15:22

      Уефа когда начнет работать... больше 50 кто игрока купить пожизненно дать владельцам...тогда и футбол появится и аякс на вершине появится

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 июля 2017, 15:21

      Интересно, через сколько лет за трансфер кто-нибудь заплатит миллиард ?

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Обер-КанцлерЪ 23 июля 2017, 15:40

      Китайцы лет через 5, вангую).

      2
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 23 июля 2017, 15:18

      Sky sports вообще то достоверное издание

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Kazak ne China 23 июля 2017, 15:31

      Со ссылкой на Мarca, a Marcе вообще не верю.

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 23 июля 2017, 15:18

      Мне бы так,раз в неделю по 500 тыщь на карточку приходили бы )

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 15:14

      Ребят цены то какие. Жуть. Что так много ?

      1
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