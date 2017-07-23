«ПСЖ» хочет избежать нарушения ФФП, заплатив за Неймара 222 миллиона через фонд владельцев

Согласно ряду СМИ, нападающий «Барселоны» Неймар находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Главным препятствием трансфера является возможное нарушение правил финансового фэйр-плей.

Издание Marca сообщило о том, что парижский клуб может избежать последствий нарушения. В частности, рассматривается вариант выплаты отступных за бразильца через фонд владельцев клуба Oryx Qatar Sports Investments. Сумма сделки оценивается в 222 миллиона евро.

Напомним, сегодня ночью Неймар вышел в стартовом составе каталонцев на выставочный матч против «Ювентуса» (2:1) и забил победный гол.