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    «ПСЖ» хочет избежать нарушения ФФП, заплатив за Неймара 222 миллиона через фонд владельцев

    Согласно ряду СМИ, нападающий «Барселоны» Неймар находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Главным препятствием трансфера является возможное нарушение правил финансового фэйр-плей.

    Издание Marca сообщило о том, что парижский клуб может избежать последствий нарушения. В частности, рассматривается вариант выплаты отступных за бразильца через фонд владельцев клуба Oryx Qatar Sports Investments. Сумма сделки оценивается в 222 миллиона евро.

    Напомним, сегодня ночью Неймар вышел в стартовом составе каталонцев на выставочный матч против «Ювентуса» (2:1) и забил победный гол.

    Источник: Marca

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    23.07.2017 14:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 23 июля 2017, 21:55

      Тогда смысл в этом финансовом фэйр-плее, если его можно так обойти? Заплатит не клуб, а организация, владельцем которой одновременно является владелец клуба. Тьфу ты...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 23 июля 2017, 16:31

      Арабы знают коррупционные схемы)

      0
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      Рейтинг: +3460

      acor94 23 июля 2017, 15:06

      Кстати по факту владельцем игрока может быть кто унодно. Не только клуб

      0
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      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:27

      Хитроманы)

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