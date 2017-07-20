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    Бартомеу: «Неймар не продается»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в интервью Associated Press опроверг информацию о переходе Неймара в «ПСЖ».

    «Неймар не продается. Его контракт рассчитан на еще четыре года, и мы, разумеется, рассчитываем на него. Он – часть команды и атакующего трезубца (Месси-Суарес-Неймар – прим. «Бомбардира»).

    Сумма выкупа? Если кто-то захочет активировать опцию выкупа, он нарушит правила финансового фэйр-плей. Если кто-то не хочет соблюдать правила – конечно, можно воспользоваться этим вариантом», – сказал Бартомеу.

    Напомним, с 1 июля сумма выкупа Неймара равна 222 миллионам евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2017 20:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +324

      hellkid 21 июля 2017, 08:57

      если ПСЖ найдет способ заплатить 222 лямов, то слова Бартомеу превратятся в пыль

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 июля 2017, 08:35

      Вот хитрые же черти. Неймар, наверное, когда пописывал контракт, не думал, что сумма хоть и стоит, но ее нереально будет заплатить.

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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 21 июля 2017, 03:05

      Найдут как списать, они это могут

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 20 июля 2017, 23:55

      Мбапппппе пусть в Реал идет

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 июля 2017, 22:57

      Продать неймара и взять мбаппе отличные сделки ...

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      Рейтинг: +259

      pzdc. > mihail200606 20 июля 2017, 23:56

      Я так не считаю.
      Мбаппе молод.. Сезон заиграл, не значит что он топ игрок. Он не достиг уровня Неймара..
      Года два Неймар получит скорое ЗМ.

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