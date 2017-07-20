Бартомеу: «Неймар не продается»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в интервью Associated Press опроверг информацию о переходе Неймара в «ПСЖ».

«Неймар не продается. Его контракт рассчитан на еще четыре года, и мы, разумеется, рассчитываем на него. Он – часть команды и атакующего трезубца (Месси-Суарес-Неймар – прим. «Бомбардира»).

Сумма выкупа? Если кто-то захочет активировать опцию выкупа, он нарушит правила финансового фэйр-плей. Если кто-то не хочет соблюдать правила – конечно, можно воспользоваться этим вариантом», – сказал Бартомеу.

Напомним, с 1 июля сумма выкупа Неймара равна 222 миллионам евро.