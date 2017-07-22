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    УЕФА предупредил «ПСЖ» о нарушении ФФП при переходе Неймара

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что Неймар находится в шаге от подписания контракта с «ПСЖ». Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сообщил о том, что клуб, который выкупит права на нападающего, нарушит правила финансового фэйр-плей.

    Согласно французской радиостанции RMC Sport, УЕФА поставил парижан в известность о последствиях трансфера.

    Считается, что вице-чемпионы Франции хотят оформить переход бразильца до 26 июля. Его годовая зарплата в новой команде может составить 30 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 20:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 22 июля 2017, 21:20

      И что сделают? Трансферный бан на год? Вряд ли этим испугают, когда такая сделка на кону

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      Рейтинг: +490

      andruhs 22 июля 2017, 20:15

      Чувства и эмоции его родителей интересны )))

      Дал Бог !

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      Рейтинг: +27

      soldat_max > andruhs 22 июля 2017, 21:11

      Особенно отец, который может получить 40 лямов со сделки))

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