УЕФА предупредил «ПСЖ» о нарушении ФФП при переходе Неймара

Вчера «Бомбардир» писал о том, что Неймар находится в шаге от подписания контракта с «ПСЖ». Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сообщил о том, что клуб, который выкупит права на нападающего, нарушит правила финансового фэйр-плей.

Согласно французской радиостанции RMC Sport, УЕФА поставил парижан в известность о последствиях трансфера.

Считается, что вице-чемпионы Франции хотят оформить переход бразильца до 26 июля. Его годовая зарплата в новой команде может составить 30 миллионов евро.