Зарплата Неймара в «ПСЖ» составит 30 миллионов в год

Нападающий «Барселоны» Неймар договорился о личном контракте с «ПСЖ». Сообщается, что зарплата 25-летнего игрока составит 30 миллионов евро в год, что почти втрое выше его дохода в каталонском клубе. При этом 15 процентов заработка бразильца отойдут к его отцу.

Кроме того, после завершения трансфера форвард сразу же получит подъемные в размере 40 миллионов евро. Также Неймар будет получать процент от дохода отелей в Бразилии, принадлежащих правлению парижан, и получит в распоряжение частный самолет, который позволит ему летать на родину в любое удобное время.

Ранее сообщалось, что сумма перехода составит рекордные 222 миллиона евро, прописанные в контракте Неймара с сине-гранатовыми в качестве отступных.