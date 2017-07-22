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    Зарплата Неймара в «ПСЖ» составит 30 миллионов в год

    Нападающий «Барселоны» Неймар договорился о личном контракте с «ПСЖ». Сообщается, что зарплата 25-летнего игрока составит 30 миллионов евро в год, что почти втрое выше его дохода в каталонском клубе. При этом 15 процентов заработка бразильца отойдут к его отцу.

    Кроме того, после завершения трансфера форвард сразу же получит подъемные в размере 40 миллионов евро. Также Неймар будет получать процент от дохода отелей в Бразилии, принадлежащих правлению парижан, и получит в распоряжение частный самолет, который позволит ему летать на родину в любое удобное время.

    Ранее сообщалось, что сумма перехода составит рекордные 222 миллиона евро, прописанные в контракте Неймара с сине-гранатовыми в качестве отступных.

    Источник: Goal.com

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    22.07.2017 13:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 22 июля 2017, 15:40

      Всегда в мире правили деньги,и в футболе тоже...В данном случае (если сделка всё-таки состоится)идёт речь о выравнивании сил среди элитных команд,и это должно пойти на пользу ФУТБОЛУ...

      1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 22 июля 2017, 15:34

      Да... если бы этот трансфер состоялся, - это бы очень поменяло футбол... я бы назвал это новой эрой в футболе...

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 22 июля 2017, 15:06

      Куда смотрят большие футбольные руководители....это же на самом деле убивает футбол. Что могут такому безобразию противопоставить некогда большие клубы такие как Стяуа,Гётеборг,Црвена Звезда,Динамо Тбилиси,Динамо Киев,Аякс.....это футбольное безобразие и те кто болеет за такие клубы как ПСЖ,ЧЕЛСИ,МАН СИТИ и им подобным,просто не уважают футбол и ничего не понимают в чистом спорте!

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 22 июля 2017, 14:17

      А королём Франции его не назначат? Неймаром Солнцеликим!

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 июля 2017, 13:50

      пока официально не подпишут,нечего и гадать

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