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Зарплата Неймара в «ПСЖ» составит 30 миллионов в год

22 июля 2017, 13:34
6

Нападающий «Барселоны» Неймар договорился о личном контракте с «ПСЖ». Сообщается, что зарплата 25-летнего игрока составит 30 миллионов евро в год, что почти втрое выше его дохода в каталонском клубе. При этом 15 процентов заработка бразильца отойдут к его отцу.

Кроме того, после завершения трансфера форвард сразу же получит подъемные в размере 40 миллионов евро. Также Неймар будет получать процент от дохода отелей в Бразилии, принадлежащих правлению парижан, и получит в распоряжение частный самолет, который позволит ему летать на родину в любое удобное время.

Ранее сообщалось, что сумма перехода составит рекордные 222 миллиона евро, прописанные в контракте Неймара с сине-гранатовыми в качестве отступных.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (6)
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Asbjorn
1500720641
пока официально не подпишут,нечего и гадать
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Тазит
1500722225
А королём Франции его не назначат? Неймаром Солнцеликим!
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Tsigan
1500725167
Куда смотрят большие футбольные руководители....это же на самом деле убивает футбол. Что могут такому безобразию противопоставить некогда большие клубы такие как Стяуа,Гётеборг,Црвена Звезда,Динамо Тбилиси,Динамо Киев,Аякс.....это футбольное безобразие и те кто болеет за такие клубы как ПСЖ,ЧЕЛСИ,МАН СИТИ и им подобным,просто не уважают футбол и ничего не понимают в чистом спорте!
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Kybik-Pybik
1500726893
Да... если бы этот трансфер состоялся, - это бы очень поменяло футбол... я бы назвал это новой эрой в футболе...
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Юрий Крутько
1500727244
Всегда в мире правили деньги,и в футболе тоже...В данном случае (если сделка всё-таки состоится)идёт речь о выравнивании сил среди элитных команд,и это должно пойти на пользу ФУТБОЛУ...
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