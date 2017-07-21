Неймар – на 95% в «ПСЖ». Бернардески перейдет в «Ювентус». Дайджест событий дня

Неймар на 95% в «ПСЖ», отец игрока заработает на трансфере 40 миллионов

Каталонская радиостанция A la carta утверждает, что трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» состоится. Источник со ссылкой на контакты в парижском клубе сообщил о том, что сделка близка к завершению. Неймар да Силва Сантос подписал документ, по условиям которого получит за переход сына 40 миллионов евро. Сумма сделки по-прежнему оценивается в 222 миллиона.

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Футболисты «Шальке-04» вместо денежных штрафов будут работать в фаншопах

Провинившиеся футболисты «Шальке-04» будут не только выплачивать денежные штрафы в казну клуба, но и работать в свободные дни в фаншопах. Такое решение было принято руководством клуба.

«Сейчас у нас действует система штрафов свободных дней. Провинившийся игрок может вместо денежного штрафа отработать в фаншопе. Сделано это из-за понимания того, что денежными штрафами мы вряд ли сможем доставить проблемы игрокам», – рассказал спортивный директор клуба Кристиан Хайдель.

«Барселона» сконцентрируется на кандидатуре Дибала вместо Верратти

Руководство «Барселоны» рассматривает кандидатуру нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу в качестве альтернативы полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Mundo Deportivo. Связано это со сложностями в переговорах с французской стороной, а также с возможным уходом бразильца Неймара.

Спортивный арбитражный суд оставил в силе дисквалификацию Еременко

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Решение о двухлетней дисквалификации 30-летнего финского игрока оставлено в силе.

Напомним, что Еременко был отстранен на два года из-за положительной допинг-пробы, взятой у него в сентябре 2016 года после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Байером». В крови футболиста был обнаружен кокаин и его метаболиты. Контракт хавбека с армейским клубом завершился по окончании прошлого сезона.

Бернардески перейдет в «Ювентус» за 40 миллионов

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески близок к переходу в «Ювентус». Клубы уже согласовали трансфер 23-летнего итальянца. Сумма сделки составит 40 миллионов евро. «Фиалки» получат 10 процентов от суммы дальнейшей перепродажи игрока.

В прошлом сезоне Серии А Бернардески забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах.

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Зума на правах аренды перешел из «Челси» в «Сток Сити»

Защитник английского «Челси» Курт Зума ближайший сезон проведет на правах аренды в «Сток Сити». Перед переходом в команду из Сток-он-Трента он продлил контракт с «пенсионерами» на шесть лет.

«Зенит» подтвердил, что первый матч с «Бней-Иегудой» пройдет в Израиле

«Зенит» и «Бней Иегуда» обменялись матчами третьего отборочного раунда Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Первая игра между командами состоится в Израиле 27 июля, ответный поединок пройдет в Санкт-Петербурге 3 августа.

Напомним, что 6 августа у «Зенита» запланирована встреча 4-го тура чемпионата России со «Спартаком».

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Фото: globallookpress.com