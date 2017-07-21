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    Неймар – на 95% в «ПСЖ». Бернардески перейдет в «Ювентус». Дайджест событий дня

    Неймар на 95% в «ПСЖ», отец игрока заработает на трансфере 40 миллионов

    Каталонская радиостанция A la carta утверждает, что трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» состоится. Источник со ссылкой на контакты в парижском клубе сообщил о том, что сделка близка к завершению. Неймар да Силва Сантос подписал документ, по условиям которого получит за переход сына 40 миллионов евро. Сумма сделки по-прежнему оценивается в 222 миллиона.

    Неймар сообщил игрокам «Барселоны» о переходе в «ПСЖ»

    Футболисты «Шальке-04» вместо денежных штрафов будут работать в фаншопах

    Провинившиеся футболисты «Шальке-04» будут не только выплачивать денежные штрафы в казну клуба, но и работать в свободные дни в фаншопах. Такое решение было принято руководством клуба.

    «Сейчас у нас действует система штрафов свободных дней. Провинившийся игрок может вместо денежного штрафа отработать в фаншопе. Сделано это из-за понимания того, что денежными штрафами мы вряд ли сможем доставить проблемы игрокам», – рассказал спортивный директор клуба Кристиан Хайдель.

    «Барселона» сконцентрируется на кандидатуре Дибала вместо Верратти

    Руководство «Барселоны» рассматривает кандидатуру нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу в качестве альтернативы полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Mundo Deportivo. Связано это со сложностями в переговорах с французской стороной, а также с возможным уходом бразильца Неймара.

    Спортивный арбитражный суд оставил в силе дисквалификацию Еременко

    Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Решение о двухлетней дисквалификации 30-летнего финского игрока оставлено в силе.

    Напомним, что Еременко был отстранен на два года из-за положительной допинг-пробы, взятой у него в сентябре 2016 года после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Байером». В крови футболиста был обнаружен кокаин и его метаболиты. Контракт хавбека с армейским клубом завершился по окончании прошлого сезона.

    Бернардески перейдет в «Ювентус» за 40 миллионов

    Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески близок к переходу в «Ювентус». Клубы уже согласовали трансфер 23-летнего итальянца. Сумма сделки составит 40 миллионов евро. «Фиалки» получат 10 процентов от суммы дальнейшей перепродажи игрока.

    В прошлом сезоне Серии А Бернардески забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах.

    «Мы попросили его передать привет Месси». Кто сейчас самый востребованный футболист Италии

    Зума на правах аренды перешел из «Челси» в «Сток Сити»

    Защитник английского «Челси» Курт Зума ближайший сезон проведет на правах аренды в «Сток Сити». Перед переходом в команду из Сток-он-Трента он продлил контракт с «пенсионерами» на шесть лет.

    «Зенит» подтвердил, что первый матч с «Бней-Иегудой» пройдет в Израиле

    «Зенит» и «Бней Иегуда» обменялись матчами третьего отборочного раунда Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Первая игра между командами состоится в Израиле 27 июля, ответный поединок пройдет в Санкт-Петербурге 3 августа.

    Напомним, что 6 августа у «Зенита» запланирована встреча 4-го тура чемпионата России со «Спартаком».

    Фото: globallookpress.com

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 21:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 22 июля 2017, 08:37

      неймар давай в спартак

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 22 июля 2017, 07:15

      ПСЖ, скупайте звёзд,тратьте свои миллионы,но вы всё равно не выиграете Лигу Чемпионов

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 22 июля 2017, 04:03

      Да не уйдёт Неймар ни куда!!!

      0
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      Рейтинг: +9

      ree466 22 июля 2017, 02:59

      интересные новости просто улет!

      0
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 22 июля 2017, 01:40

      222 ляма,они вообще охуели!!!

      1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 22 июля 2017, 00:05

      Если ПСЖ не станут чемпионами и не дойдут хотя бы до полуфинала ЛЧ, то нет смысла от таких громких трансферов

      0
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 21 июля 2017, 23:58

      Уйдёт Неймар из барсы и его забудут. И мячей золотых он там врядли возьмёт. Бабосики захотел, да и в барсе он бы все это получил, и может легендой бы стал. А теперь как проститутка. Не будет он заменой ни Месси и конечно ни Рону.

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 июля 2017, 22:01

      Вот это ПСЖ опустил Барсу!!! это же каким надо быть дол бае бом, чтобы отпустить будущее барселоны.

      -2
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 > Павел Буре 21 июля 2017, 22:13

      ты вообще разбираешься в футболе? 222млн это сумма отступных. Значит Барса не имеет право удержать игрока, если он этого хочет.

      2
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      Рейтинг: +27

      soldat_max > Bogdan1906 21 июля 2017, 23:04

      внатуре

      1
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      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Bogdan1906 21 июля 2017, 23:09

      Поверь разбираюсь и не слабо, поэтому и пишу что руководство барселоны дол ба ебы что прописали 222 ляма. Неймар будущее барселоны, а продавать свое будущее за 222 ляма как-то глупо.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > dinar7777dinar 21 июля 2017, 23:29

      как мне тебя найти когда он уйдет??

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > dinar7777dinar 21 июля 2017, 23:35

      так тебе учитель в классе говорит!

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