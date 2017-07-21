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  • Неймар – на 95% в «ПСЖ». Бернардески перейдет в «Ювентус». Дайджест событий дня

Неймар – на 95% в «ПСЖ». Бернардески перейдет в «Ювентус». Дайджест событий дня

21 июля 2017, 21:00
13

Неймар на 95% в «ПСЖ», отец игрока заработает на трансфере 40 миллионов

Каталонская радиостанция A la carta утверждает, что трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» состоится. Источник со ссылкой на контакты в парижском клубе сообщил о том, что сделка близка к завершению. Неймар да Силва Сантос подписал документ, по условиям которого получит за переход сына 40 миллионов евро. Сумма сделки по-прежнему оценивается в 222 миллиона.

Неймар сообщил игрокам «Барселоны» о переходе в «ПСЖ»

Футболисты «Шальке-04» вместо денежных штрафов будут работать в фаншопах

Провинившиеся футболисты «Шальке-04» будут не только выплачивать денежные штрафы в казну клуба, но и работать в свободные дни в фаншопах. Такое решение было принято руководством клуба.

«Сейчас у нас действует система штрафов свободных дней. Провинившийся игрок может вместо денежного штрафа отработать в фаншопе. Сделано это из-за понимания того, что денежными штрафами мы вряд ли сможем доставить проблемы игрокам», – рассказал спортивный директор клуба Кристиан Хайдель.

«Барселона» сконцентрируется на кандидатуре Дибала вместо Верратти

Руководство «Барселоны» рассматривает кандидатуру нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу в качестве альтернативы полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Mundo Deportivo. Связано это со сложностями в переговорах с французской стороной, а также с возможным уходом бразильца Неймара.

Спортивный арбитражный суд оставил в силе дисквалификацию Еременко

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Решение о двухлетней дисквалификации 30-летнего финского игрока оставлено в силе.

Напомним, что Еременко был отстранен на два года из-за положительной допинг-пробы, взятой у него в сентябре 2016 года после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Байером». В крови футболиста был обнаружен кокаин и его метаболиты. Контракт хавбека с армейским клубом завершился по окончании прошлого сезона.

Бернардески перейдет в «Ювентус» за 40 миллионов

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески близок к переходу в «Ювентус». Клубы уже согласовали трансфер 23-летнего итальянца. Сумма сделки составит 40 миллионов евро. «Фиалки» получат 10 процентов от суммы дальнейшей перепродажи игрока.

В прошлом сезоне Серии А Бернардески забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах.

«Мы попросили его передать привет Месси». Кто сейчас самый востребованный футболист Италии

Зума на правах аренды перешел из «Челси» в «Сток Сити»

Защитник английского «Челси» Курт Зума ближайший сезон проведет на правах аренды в «Сток Сити». Перед переходом в команду из Сток-он-Трента он продлил контракт с «пенсионерами» на шесть лет.

«Зенит» подтвердил, что первый матч с «Бней-Иегудой» пройдет в Израиле

«Зенит» и «Бней Иегуда» обменялись матчами третьего отборочного раунда Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Первая игра между командами состоится в Израиле 27 июля, ответный поединок пройдет в Санкт-Петербурге 3 августа.

Напомним, что 6 августа у «Зенита» запланирована встреча 4-го тура чемпионата России со «Спартаком».

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Фото: globallookpress.com

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (13)
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Павел Буре
1500663665
Вот это ПСЖ опустил Барсу!!! это же каким надо быть дол бае бом, чтобы отпустить будущее барселоны.
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mishkahaker
1500670717
Уйдёт Неймар из барсы и его забудут. И мячей золотых он там врядли возьмёт. Бабосики захотел, да и в барсе он бы все это получил, и может легендой бы стал. А теперь как проститутка. Не будет он заменой ни Месси и конечно ни Рону.
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Rebrova
1500671154
Если ПСЖ не станут чемпионами и не дойдут хотя бы до полуфинала ЛЧ, то нет смысла от таких громких трансферов
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liverpool19861986
1500676814
222 ляма,они вообще охуели!!!
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ree466
1500681575
интересные новости просто улет!
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igormaddog
1500685395
Да не уйдёт Неймар ни куда!!!
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Anton-champion
1500696900
ПСЖ, скупайте звёзд,тратьте свои миллионы,но вы всё равно не выиграете Лигу Чемпионов
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Igor Belousov
1500701844
неймар давай в спартак
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