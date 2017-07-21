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    Неймар сообщил игрокам «Барселоны» о переходе в «ПСЖ»

    Бразильский нападающий испанской «Барселоны» Неймар проинформировал некоторых нынешних партнеров, что в скором времени покинет их и присоединится к французскому «ПСЖ».

    Сообщается, что игроки парижан также уже в курсе приближающегося трансфера, поскольку один из последних постов южноамериканца в «Инстаграме» оценили его потенциальные новые партнеры.

    21 июля «Бомбардир» уже писал, что переход Неймара в «ПСЖ» практически завершен. Французы заплатят за «кудесника мяча» порядка 222 миллионов евро.

    Почему Неймар должен перейти в «ПСЖ»

    Источник: Le Parisien

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    21.07.2017 17:03
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 июля 2017, 10:18

      Бля....ха ж муха. Теперь Дибалу захотят негодники...

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      Рейтинг: +14

      Темыч 22 21 июля 2017, 22:23

      Утка!

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 июля 2017, 21:40

      Вот это ПСЖ угандонил барсу. Барса пыталась купить вератти, а ПСж взял их и опустил, купив будущее барселоны. И показал что нечего на лидеров ПСЖ претендовать!!!! теперь барса осталась без вератти и без неймара. ))) Они что думаю что с месси будут играть еще 10 лет. Если кто надеется на дибалу, мне кажется пусть покурят, или лямов за 150 ювентус умеет разводить на бабло. неужели трудно было в контракте неймара прописать клаусулу 400 лямов. Пусть берут пример с реала. который прописал 400 лямов клаусуллу за какого -то новичка.

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 21 июля 2017, 21:12

      Его достали разговоры,что он играет под Месси ,а не первым номером. Париж ему гарантирует намбэ уан

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 июля 2017, 20:52

      Набивает цену.

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 21 июля 2017, 20:25

      Вот и вторая тройка разбилась. Вслед за Юве.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 июля 2017, 20:09

      Танцуй пока молодой Месси

      Красавцы пунктуации,любители Великого МогучеВа..
      Расставьте..точки..запятые...
      на ваш вкус....))

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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 21 июля 2017, 19:06

      Зачем ему псж , неужели деньги ? Блин не понимаю что в барсе происходит , игроков которых хотят купить не идут , лучшие уходят. Неймар был лучшим в составе в этом году , как можно отпускать его ?

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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 21 июля 2017, 18:15

      Ну и вали

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 21 июля 2017, 18:07

      222 млн евро...... блять.... дайте мне, на всю жизнь хватит....купаться в бассейнах, жрать икру с тел блондинок......

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