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Неймар сообщил игрокам «Барселоны» о переходе в «ПСЖ»

21 июля 2017, 17:03
25

Бразильский нападающий испанской «Барселоны» Неймар проинформировал некоторых нынешних партнеров, что в скором времени покинет их и присоединится к французскому «ПСЖ».

Сообщается, что игроки парижан также уже в курсе приближающегося трансфера, поскольку один из последних постов южноамериканца в «Инстаграме» оценили его потенциальные новые партнеры.

21 июля «Бомбардир» уже писал, что переход Неймара в «ПСЖ» практически завершен. Французы заплатят за «кудесника мяча» порядка 222 миллионов евро.

Почему Неймар должен перейти в «ПСЖ»

Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (25)
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JellyBean
1500645968
Роналду тоже типа сообщал партнерам по Реалу о своем уходе..ну ну))
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DeutschlandUberAlles
1500646712
Пара Кавани Неймар всех будет рвать! Держитесь великие клубы Европы, ПСЖ замахивается на трофеи!
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Стаz
1500646835
Теперь у ПСЖ есть реальный шанс выиграть ЛЧ. Неймар был главным героем в в нереальном камбэке Барсы.
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hevbn 28
1500646889
Что можно сказать "звездный ребенок" вырос , я всегда считал что это когда то должно произойти, Неймару стало тесно в тройке МСН , посмотрим , что у него получится в Париже , если он действительно претендует на то чтобы в скором времени занять место Роналду-Месси , то он должен выиграть ЛЧ вместе с ПСЖ, я его прекрасно понимаю ждать когда Лео закончит с футболом еще лет пять . Парень хочет дерзнуть ,посмотрим ,что у него из этого получится. Я в принципе желаю ему удачи и Парижу с ним.
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DeutschlandUberAlles
1500647416
Надеюсь этот переход позволит Кавани вырасти в конкуренции с Неймаром, стать сильнее и это скажется положительно на результатах Сборной Уругвая, которой желаю выйти в полуфинал предстоящего ЧМ2018. А там как всегда или 4 место или победа!
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lek!
1500648549
222 на эту сумму можно взять как минимум 3 высококлассных игроков Барселоне . Уход Неймара это плохо , но можно на эти деньги освежить состав . Мбапе и Дибала было бы не плохо.
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вместе с ЦСКА
1500649671
222 млн евро...... блять.... дайте мне, на всю жизнь хватит....купаться в бассейнах, жрать икру с тел блондинок......
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Павел Буре
1500662454
Вот это ПСЖ угандонил барсу. Барса пыталась купить вератти, а ПСж взял их и опустил, купив будущее барселоны. И показал что нечего на лидеров ПСЖ претендовать!!!! теперь барса осталась без вератти и без неймара. ))) Они что думаю что с месси будут играть еще 10 лет. Если кто надеется на дибалу, мне кажется пусть покурят, или лямов за 150 ювентус умеет разводить на бабло. неужели трудно было в контракте неймара прописать клаусулу 400 лямов. Пусть берут пример с реала. который прописал 400 лямов клаусуллу за какого -то новичка.
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Темыч 22
1500665010
Утка!
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ItalianFootball
1500707939
Бля....ха ж муха. Теперь Дибалу захотят негодники...
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