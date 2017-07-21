Неймар сообщил игрокам «Барселоны» о переходе в «ПСЖ»

Бразильский нападающий испанской «Барселоны» Неймар проинформировал некоторых нынешних партнеров, что в скором времени покинет их и присоединится к французскому «ПСЖ».

Сообщается, что игроки парижан также уже в курсе приближающегося трансфера, поскольку один из последних постов южноамериканца в «Инстаграме» оценили его потенциальные новые партнеры.

21 июля «Бомбардир» уже писал, что переход Неймара в «ПСЖ» практически завершен. Французы заплатят за «кудесника мяча» порядка 222 миллионов евро.

Почему Неймар должен перейти в «ПСЖ»