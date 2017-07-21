Почему Неймар должен перейти в «ПСЖ»

Неймар уже в ближайшие дни может уйти из «Барселоны» . Блог «Ла Примера: заметки юноши» аргументирует, почему Неймар и «ПСЖ» созданы друг для друга.

Листал ленту твиттера пару дней назад и неоднократно попадал на посты с одним содержанием: Неймар может перейти в «ПСЖ». Моя первая реакция – скептическая улыбочка, дескать, прекращайте веселить народ. Уже совсем ополоумели. Сагой с Роналду я остался сыт по горло.

Мысль о вероятном трансфере Неймара не давала мне покоя весь день. Вечером за чашечкой кофе я решил задать себе банальный вопрос: А почему, собственно говоря, Неймар не может уйти?

Есть только две веские причины, по которым сделка может не состояться. Первая – деньги. Сумма отступных в контракте Неймара – 222 миллиона евро и её могут потянуть лишь 2-3 команды на всей планете. Владелец «ПСЖ» Шейх Аль Хелаифи уже давно намерен заполучить бразильца в команду и неоднократно заявлял, что деньги – не проблема.

Поскольку с деньгами нет проблем, всё сводится ко второй, определяющей, причине. Желает ли сам футболист перебираться в другой клуб? Неймар не опровергает все слухи, увиливает банальными фразами: «Мы не знаем, что будет завтра». Авторитетные СМИ в один голос, опираясь на надежные источники, заявляют, что близкое окружение футболиста за уход из «Барселоны», потому что он находится в тени Месси. Обычно дыма без огня не бывает. Даже если такая шумиха поднялась, Неймар мог пресечь все эти разговоры на корню в своём интервью.

Неймар в «Барселоне» уже 4 года, он ключевой игрок команды. Атакующем трио с бразильцем в составе пугают непослушных детей. «Барселона» за эти годы собрала весь комплект трофеев от испанского Суперкубка до клубного Чемпионата Мира. Что ещё нужно для полного счастья? А я вам скажу – Неймар так и не стал фронтменом каталонского бэнда. И это мешает ему быть полностью счастливым человеком.

«Тень Месси» – это то, что сопровождает Неймара все 4 года. Глупо отрицать очевидное. Футбольный мир биполярен уже с десяток лет – либо Месси, либо Роналду. Неймар в «Барсе» лишь составляющая бойзбенда с Месси и Суаресом, где фронтмен, безусловно, аргентинец. Можно бесконечно много говорить о их дружбе. Но и здесь есть подвох. Как говорится «третий лишний». Лео и Луис всегда вместе, тусуются в отпуске, свой медовый месяц семья Месси проводит с семьей Суареса. Неймар представитель другого поколения, поэтому его дружба с латиноамериканскими партнерами ограничивается только футбольной площадкой.

«ПСЖ» – это просто шикарный вариант для Неймара. Да и других просто нет. »Реал» помешан на Роналду, там ему не стать фронтменом. Отъезд в Англию не даёт никаких гарантий, что бразилец не окажется в шкуре Азара сезона 2015/2016 или Ди Марии 2014/2015. «Бавария» в жизни не раскошелится на 200 миллионов, если только в пиво и баварские колбаски не подмешать какой-то дури. Остаётся «ПСЖ». Что даст Неймар трансфер в Париж?

Самое главное – статус самого дорогого игрока в истории футбола. Звучит вкусно и уже выводит бразильца на первый план.

В «ПСЖ» Неймар будет главное звездой, все прожекторы «Парк де Пренс» будут освещать его модную стрижку, стильные татуировки. А каждый второй на трибунах будет сидеть в футболке с его фамилией. Он станет фронтменом, символом клуба, королём. Для него уже сейчас созданы комфортные условиях. Например, бразильская банда в составе Силвы, Маркиньоса, Моуры и Алвеса.

В «Барсе» у Нея нет веского права голоса. Он просил купить Лукаса Лиму и Паулиньо, но боссы тактично проигнорировали просьбу. Другое дело Месси, последуй такое заявление из уст аргентинца – Бартомеу экстренно собрал совет директоров. Достоверный факт, что руководство консультировалось с Месси перед назначением Вальверде. Лео дал добро. В «ПСЖ» Неймар станет местным Месси, потому что с него будут сдувать пылинки.

Что касается денег, здесь выиграют все три стороны. «Барселона» получит сумму, за которую сможет подписать Дибалу, Мбаппе, да вообще кого угодно на смену бразильцу. Неймар станет самым высокооплачиваемым футболистом мира – шейх готов выписать зарплату в 670 тыс. евро в неделю + 50 миллионов евро подъемных. «ПСЖ» получит лучшего футболиста на планете до 30 лет, лидера на поле и вне поля, техничного парня с отпадный дриблингом.

Трансфер Неймара поможет самому бразильцу реально ворваться в гонку за Золотым мячом, а «ПСЖ» всерьез задуматься о Лиге чемпионов. В прошлом сезоне им не хватило парня с стальными яйцами, который взял игру в свои руки и не дал переломить «Барсе» ход матча. Неймар – отличный претендент на эту роль.

Конечно, Неймар может остаться в «Барсе» и ждать отставки Месси. Но сколько лет должно пройти для этого? Сколько ему еще быть в тени? «ПСЖ» – шикарный шанс заявить о себе не как составляющим трио МСН, а как о фронтмен крупной группировки. Сборная Бразилии показывает наглядно – Неймар давно созрел для сольной карьеры.

Фото: globallookpress.com