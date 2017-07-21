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    Источник: Неймар на 95% в «ПСЖ», отец игрока заработает на трансфере 40 миллионов

    Каталонская радиостанция A la carta утверждает, что трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» состоится.

    Источник со ссылкой на контакты в парижском клубе сообщил о том, что сделка близка к завершению. Неймар да Силва Сантос подписал документ, по условиям которого получит за переход сына 40 миллионов евро. Сумма сделки по-прежнему оценивается в 222 миллиона.

    Неймар выступает за «Барселону» с июля 2013 года. «Сантос» заработал на продаже форварда 88,2 миллиона. В своем четвертом сезоне за каталонский клуб нападающий принял участие в 45 играх всех турниров, в которых забил 20 голов и отдал 27 результативных передачи. Согласно Transfermarkt, рыночная цена игрока сборной Бразилии составляет 100 миллионов.

    Сегодня президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу опроверг информацию об уходе Неймара. Испанец также отметил, что клуб, который выкупит права на футболиста, автоматически нарушит правила финансового фэйр-плей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 01:47
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 21 июля 2017, 11:31

      Барса на эти Деньги купит Мбаппе или Дибалу. А ПСЖ получит трансферный бан на год или больше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 21 июля 2017, 10:17

      Утка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      Dino005 21 июля 2017, 10:16

      Пахан в деле

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 июля 2017, 10:01

      Слишком большие деньги .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 июля 2017, 09:43

      за 220 лямов пускай уходит.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 21 июля 2017, 09:15

      Забавненько там они живут.

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 21 июля 2017, 09:01

      Поглядим..вице-президент Барсы то вот говорит, что Неймар у них останется..аж на 200%).

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 08:47

      В барсе конечно было ожерелье шедевральных атакующих игроков... Но как некоторые пишут, Неймару необходимо где-то заблистать ярко и ИНДИВИДУАЛЬНО!!!... Соглашусь, будет интересно... Но пока только слышны опровержения и, напротив, заверения о практически решённом вопросе.... Цифры вокруг сделки, конечно, ВПЕЧАТЛЯЮТ!!!... Игрок рубит, а отец отвозит!...

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июля 2017, 08:45

      и вы все тут верите этим сказкам

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 июля 2017, 08:43

      Хорошее усиление!!!

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