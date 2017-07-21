Источник: Неймар на 95% в «ПСЖ», отец игрока заработает на трансфере 40 миллионов

Барса на эти Деньги купит Мбаппе или Дибалу. А ПСЖ получит трансферный бан на год или больше.
Каталонская радиостанция A la carta утверждает, что трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» состоится.
Источник со ссылкой на контакты в парижском клубе сообщил о том, что сделка близка к завершению. Неймар да Силва Сантос подписал документ, по условиям которого получит за переход сына 40 миллионов евро. Сумма сделки по-прежнему оценивается в 222 миллиона.
Неймар выступает за «Барселону» с июля 2013 года. «Сантос» заработал на продаже форварда 88,2 миллиона. В своем четвертом сезоне за каталонский клуб нападающий принял участие в 45 играх всех турниров, в которых забил 20 голов и отдал 27 результативных передачи. Согласно Transfermarkt, рыночная цена игрока сборной Бразилии составляет 100 миллионов.
Сегодня президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу опроверг информацию об уходе Неймара. Испанец также отметил, что клуб, который выкупит права на футболиста, автоматически нарушит правила финансового фэйр-плей.