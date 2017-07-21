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  • Источник: Неймар на 95% в «ПСЖ», отец игрока заработает на трансфере 40 миллионов

Источник: Неймар на 95% в «ПСЖ», отец игрока заработает на трансфере 40 миллионов

21 июля 2017, 01:47
24

Каталонская радиостанция A la carta утверждает, что трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» состоится.

Источник со ссылкой на контакты в парижском клубе сообщил о том, что сделка близка к завершению. Неймар да Силва Сантос подписал документ, по условиям которого получит за переход сына 40 миллионов евро. Сумма сделки по-прежнему оценивается в 222 миллиона.

Неймар выступает за «Барселону» с июля 2013 года. «Сантос» заработал на продаже форварда 88,2 миллиона. В своем четвертом сезоне за каталонский клуб нападающий принял участие в 45 играх всех турниров, в которых забил 20 голов и отдал 27 результативных передачи. Согласно Transfermarkt, рыночная цена игрока сборной Бразилии составляет 100 миллионов.

Сегодня президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу опроверг информацию об уходе Неймара. Испанец также отметил, что клуб, который выкупит права на футболиста, автоматически нарушит правила финансового фэйр-плей.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (24)
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Томь вперёд
1500601438
222 Барсе
40 отцу
50 Неймару бонус
32,4 зарплата в год
Итого за 5 лет почти пол-ярда зелени!!!
Это 3-х годовой бюджет хорошего клуба и 1-2-х годовой топ-клуба!
Мир однозначно сошёл с ума!
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Asbjorn
1500612770
Да,жаль конечно,но что поделать,если человек любит деньги
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Munez89
1500614123
Отец Неймара в своё время пожертвовал всем, что бы его сын стал футболистом и не жил в бедности, нанимаю личных тренеров сыну и делая из него спортсмена мирового уровня.ПСЖ не колхоз какой то, не Китай, туда можно идти, при этом играя в Европе и борясь за ЛЧ в каждом году, что уж тут говорить, если французы туже Барсу 4:0 обыграли дома.Поэтому этот трансфер украсит французский чемпионат и усилит ПСЖ)
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Interneradzuri
1500614691
Бооортамеу Будь мужиком отпусти парня
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bset
1500615070
Ох не обрадуется он размеру налогов во Франции... А ПСЖ каждый год все сильнее и сильнее. Интересно, конечно.
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Garrincha58
1500615901
и вы все тут верите этим сказкам
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insider_retro
1500616038
В барсе конечно было ожерелье шедевральных атакующих игроков... Но как некоторые пишут, Неймару необходимо где-то заблистать ярко и ИНДИВИДУАЛЬНО!!!... Соглашусь, будет интересно... Но пока только слышны опровержения и, напротив, заверения о практически решённом вопросе.... Цифры вокруг сделки, конечно, ВПЕЧАТЛЯЮТ!!!... Игрок рубит, а отец отвозит!...
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VSt
1500617737
Забавненько там они живут.
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Dino005
1500621375
Пахан в деле
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Avatar 2
1500621444
Утка
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