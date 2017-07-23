Неймар попал в стартовый состав «Барселоны» на матч выставочного турнира

вперёд!
«Барселона» объявила стартовый состав на матч International Champions Cup против «Ювентуса». В основе команды Эрнесто Вальверде выйдет нападающий Неймар, которого связывают с переходом в «ПСЖ».
Согласно последней информации, бразилец дал согласие на трансфер в клуб из Парижа. В случае трансфера вице-чемпионы Франции нарушат правила финансового фэйр-плей. Ожидается, что французская сторона заплатит сумму выкупа, прописанную в контракте игрока сборной Бразилии – 222 миллиона евро.
Встреча начнется в 01:05 по московскому времени.
Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 июля 2017 г.
13.Cillessen
3.Piqué
4.Rakitic
8.Iniesta
10.Messi
11.Neymar Jr
14.Mascherano
17.Alcácer
19.Digne
22.A. Vidal
26.Samper#FCBlive