Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар попал в стартовый состав «Барселоны» на матч выставочного турнира

    «Барселона» объявила стартовый состав на матч International Champions Cup против «Ювентуса». В основе команды Эрнесто Вальверде выйдет нападающий Неймар, которого связывают с переходом в «ПСЖ».

    Согласно последней информации, бразилец дал согласие на трансфер в клуб из Парижа. В случае трансфера вице-чемпионы Франции нарушат правила финансового фэйр-плей. Ожидается, что французская сторона заплатит сумму выкупа, прописанную в контракте игрока сборной Бразилии – 222 миллиона евро.

    Встреча начнется в 01:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2017 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      Aleks000 23 июля 2017, 05:40

      вперёд!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11