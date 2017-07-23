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    Неймар готов остаться в «Барселоне», если его контракт будет улучшен

    Нападающий «Барселоны» Неймар может остаться в каталонском клубе. Игрок сборной Бразилии готов продолжить карьеру в своей нынешней команде в том случае, если его контракт в ближайшее время будут улучшен.

    Эти условия выдвинул агент и отец футболиста во время переговоров с руководством сине-гранатовых.

    Ранее сообщалось, что Неймар согласовал условия личного контракта с «ПСЖ», по условиям которого его зарплата будет составлять 30 миллионов евро в год.

    Источник: AS

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    23.07.2017 23:53
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 24 июля 2017, 22:58

      а как же Месси фотки в инстаграмме восстанавливать будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 июля 2017, 17:08

      Очень не красиво, пусть лучше уйдёт, будет только интереснее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 24 июля 2017, 09:06

      Что и стоило доказать!! По шумели что бы выбить больше денег...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 24 июля 2017, 06:03

      Реал рыдает в подушку)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 24 июля 2017, 06:02

      Он останется)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 24 июля 2017, 04:38

      Канунников остался и этот останется...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 24 июля 2017, 01:27

      Месси тоже так делал вот и Неймар хочет

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 июля 2017, 00:55

      Имел Бобби хобби-он деньги любил(с)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 24 июля 2017, 00:45

      Нормальная ситуация! Пока молодой в футболе - надо заработать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 июля 2017, 00:34

      Торгуется...

      0
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