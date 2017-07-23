Неймар готов остаться в «Барселоне», если его контракт будет улучшен

Нападающий «Барселоны» Неймар может остаться в каталонском клубе. Игрок сборной Бразилии готов продолжить карьеру в своей нынешней команде в том случае, если его контракт в ближайшее время будут улучшен.

Эти условия выдвинул агент и отец футболиста во время переговоров с руководством сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал условия личного контракта с «ПСЖ», по условиям которого его зарплата будет составлять 30 миллионов евро в год.