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Коутиньо согласовал условия контракта с «Барселоной»

26 июля 2017, 01:00
10

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Барселоне». Согласно Radio Catalunya, стороны обсудили условия выступления бразильца за сине-гранатовых и пришли к согласию. Детали контракта на данный момент неизвестны.

На прошлой неделе «Бомбардир» со ссылкой на Daily Mail писал о предложении каталонского клуба в размере 72 миллионов евро. При этом английской издание утверждало, что трансфер не состоится из-за того, что Коутиньо недавно продлил контракт с красными до 2022 года. В понедельник стало известно о том, что вице-чемпионы Испании готовы увеличить сумму до 89 миллионов.

В минувшем сезоне игрок сборной Бразилии принял участие в 36 матчах всех турниров, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Ливерпуль Коутиньо Филиппе
Комментарии (10)
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liverpool19861986
1501020190
Че за бред,бомбардир хватит всякую дичь печатать,уже не смешно
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Аристократ Олжик
1501022681
Удачи!!!
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JellyBean
1501029923
Утка
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Freaky
1501045265
Достали уже с подобной бредятиной.
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Dos_Santos
1501047904
Daily Mail... Бомбардир, самим не смешно?
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VSt
1501062194
Ну, свершилось. Весь мир ждать замучился, когда же наконец согласуют?
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karamaltyk
1501084088
Бред, у него контракт даже без отступных, пока сам ЛФК не захочет-не продаст.
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