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    Коутиньо согласовал условия контракта с «Барселоной»

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Барселоне». Согласно Radio Catalunya, стороны обсудили условия выступления бразильца за сине-гранатовых и пришли к согласию. Детали контракта на данный момент неизвестны.

    На прошлой неделе «Бомбардир» со ссылкой на Daily Mail писал о предложении каталонского клуба в размере 72 миллионов евро. При этом английской издание утверждало, что трансфер не состоится из-за того, что Коутиньо недавно продлил контракт с красными до 2022 года. В понедельник стало известно о том, что вице-чемпионы Испании готовы увеличить сумму до 89 миллионов.

    В минувшем сезоне игрок сборной Бразилии принял участие в 36 матчах всех турниров, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2017 01:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 26 июля 2017, 18:48

      Бред, у него контракт даже без отступных, пока сам ЛФК не захочет-не продаст.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 26 июля 2017, 12:43

      Ну, свершилось. Весь мир ждать замучился, когда же наконец согласуют?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 26 июля 2017, 08:45

      Daily Mail... Бомбардир, самим не смешно?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +64

      Freaky 26 июля 2017, 08:01

      Достали уже с подобной бредятиной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 26 июля 2017, 03:45

      Утка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 26 июля 2017, 01:44

      Удачи!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > Аристократ Олжик 26 июля 2017, 03:01

      Че удачи то,никуда он не уйдёт,он не продаётся!!!

      -1
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 26 июля 2017, 01:03

      Че за бред,бомбардир хватит всякую дичь печатать,уже не смешно

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > liverpool19861986 26 июля 2017, 08:41

      Ахах уже не смешно. Уже все серьёзно..

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > pzdc. 26 июля 2017, 14:04

      Ты что веришь подобным слухам,ну ты и наивный!!!

      -2
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