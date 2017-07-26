Коутиньо согласовал условия контракта с «Барселоной»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Барселоне». Согласно Radio Catalunya, стороны обсудили условия выступления бразильца за сине-гранатовых и пришли к согласию. Детали контракта на данный момент неизвестны.

На прошлой неделе «Бомбардир» со ссылкой на Daily Mail писал о предложении каталонского клуба в размере 72 миллионов евро. При этом английской издание утверждало, что трансфер не состоится из-за того, что Коутиньо недавно продлил контракт с красными до 2022 года. В понедельник стало известно о том, что вице-чемпионы Испании готовы увеличить сумму до 89 миллионов.

В минувшем сезоне игрок сборной Бразилии принял участие в 36 матчах всех турниров, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.