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«Барселона» предложила 72 миллиона за Коутиньо

21 июля 2017, 01:00
4

«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщило издание Daily Mail. По информации источника, каталонцы видят в игроке замену 33-летнему Андресу Иньесте.

Daily Mail уточняет, что вероятность сделки близка к нулю – ранее 25-летний футболист сборной Бразилии продлил контракт с красными до 2022 года. Об интересе сине-гранатовых к Коутиньо сообщалось в период зимнего трансферного окна. Также сообщалось о том, что хавбек нужен «ПСЖ».

В минувшем сезоне обладатель «Золотой самбы»-2016 забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 36 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

В мае бразилец сказал, что не хотел бы переходить в «Барселону», потому что был бы в команде обычным игроком.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Ливерпуль Коутиньо Филиппе
Комментарии (4)
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serginho8
1500589449
Да никуда он сейчас не уйдет. Как минимум на сезон еще точно останется на Энфилде.
Во первых он реально тут номер 10, главный лидер,местный мессик. А там он будет в тени,это всем понятно. Плюс на Энфилд приедет Лига чемпионов, чего он сам и хотел, также у него новый контракт и самый большой оклад в клубе с недавнего времени.Уехать еще успеет, молодой.
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Freaky
1500616277
Кейта -80. Коутиньо - 72. Странно игроков оценивают. )
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Interneradzuri
1500627036
Хороший игрок
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karamaltyk
1500642210
У него новый контракт без каких-либо вариантов отступных, да и ЛФК его не продаст в ближайшее время-это факт.
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