«Барселона» предложила 72 миллиона за Коутиньо

«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщило издание Daily Mail. По информации источника, каталонцы видят в игроке замену 33-летнему Андресу Иньесте.

Daily Mail уточняет, что вероятность сделки близка к нулю – ранее 25-летний футболист сборной Бразилии продлил контракт с красными до 2022 года. Об интересе сине-гранатовых к Коутиньо сообщалось в период зимнего трансферного окна. Также сообщалось о том, что хавбек нужен «ПСЖ».

В минувшем сезоне обладатель «Золотой самбы»-2016 забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 36 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

В мае бразилец сказал, что не хотел бы переходить в «Барселону», потому что был бы в команде обычным игроком.