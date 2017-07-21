Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» предложила 72 миллиона за Коутиньо

    «Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщило издание Daily Mail. По информации источника, каталонцы видят в игроке замену 33-летнему Андресу Иньесте.

    Daily Mail уточняет, что вероятность сделки близка к нулю – ранее 25-летний футболист сборной Бразилии продлил контракт с красными до 2022 года. Об интересе сине-гранатовых к Коутиньо сообщалось в период зимнего трансферного окна. Также сообщалось о том, что хавбек нужен «ПСЖ».

    В минувшем сезоне обладатель «Золотой самбы»-2016 забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 36 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

    В мае бразилец сказал, что не хотел бы переходить в «Барселону», потому что был бы в команде обычным игроком.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2017 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +110

      karamaltyk 21 июля 2017, 16:03

      У него новый контракт без каких-либо вариантов отступных, да и ЛФК его не продаст в ближайшее время-это факт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 21 июля 2017, 11:50

      Хороший игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Freaky 21 июля 2017, 08:51

      Кейта -80. Коутиньо - 72. Странно игроков оценивают. )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      serginho8 21 июля 2017, 01:24

      Да никуда он сейчас не уйдет. Как минимум на сезон еще точно останется на Энфилде.

      Во первых он реально тут номер 10, главный лидер,местный мессик. А там он будет в тени,это всем понятно. Плюс на Энфилд приедет Лига чемпионов, чего он сам и хотел, также у него новый контракт и самый большой оклад в клубе с недавнего времени.Уехать еще успеет, молодой.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11