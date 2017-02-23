Коутиньо: «Очень рад выиграть «Золотую самбу»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо получил награду Samba Gold, которая ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

«Этот приз много значит для меня. Очень приятно, что такое количество людей оценило мою игру в прошлом году. Этот год был важен для меня, и я очень рад стать обладателем награды», — сказал 24-летний бразилец.

В голосовании участвовали журналисты, игроки и болельщики. По результатам опроса Коутиньо с 32,13% голосов обошел нападающего «Барселоны» Неймара (27,88%) и полузащитника «Реала» Каземиро (13,35%).

В 2015-м году обладателем награды стал Неймар.