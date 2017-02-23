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    Коутиньо: «Очень рад выиграть «Золотую самбу»

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо получил награду Samba Gold, которая ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

    «Этот приз много значит для меня. Очень приятно, что такое количество людей оценило мою игру в прошлом году. Этот год был важен для меня, и я очень рад стать обладателем награды», — сказал 24-летний бразилец.

    В голосовании участвовали журналисты, игроки и болельщики. По результатам опроса Коутиньо с 32,13% голосов обошел нападающего «Барселоны» Неймара (27,88%) и полузащитника «Реала» Каземиро (13,35%).

    В 2015-м году обладателем награды стал Неймар.

    Источник: Twitter

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    23.02.2017 21:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 24 февраля 2017, 18:26

      Еще один придурок нашелся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 00:57

      осталось только сплясать народный танец)))

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