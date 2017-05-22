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    Коутиньо: «Если я останусь в «Ливерпуле», мне могут построить памятник. В «Барселоне» я буду обычным игроком»

    Нападающий «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо поделился мыслями по поводу перехода в другой клуб.

    «Если я останусь здесь, мне в конечном итоге могут построить памятник. Если я перейду в «Барселону», «Баварию» или «Реал», то буду обычным игроком. Мой контракт с клубом будет действителен еще очень долго. Разного рода спекуляции – не более чем работа для журналистов», – сказал 24-летний бразилец.

    В минувшем сезоне Коутиньо забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 36-ти матчах. Команда Юргена Клоппа завершила сезон на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: ESPN

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    22.05.2017 19:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 23 мая 2017, 13:47

      Проходит время Испанской гегемонии...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 22 мая 2017, 20:21

      В Барсе Реале Баварии ты будешь чаще поднимать различные кубки над головой..)

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 22 мая 2017, 20:20

      Тебе нужен памятник?)

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