Коутиньо: «Если я останусь в «Ливерпуле», мне могут построить памятник. В «Барселоне» я буду обычным игроком»

Нападающий «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо поделился мыслями по поводу перехода в другой клуб.

«Если я останусь здесь, мне в конечном итоге могут построить памятник. Если я перейду в «Барселону», «Баварию» или «Реал», то буду обычным игроком. Мой контракт с клубом будет действителен еще очень долго. Разного рода спекуляции – не более чем работа для журналистов», – сказал 24-летний бразилец.

В минувшем сезоне Коутиньо забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 36-ти матчах. Команда Юргена Клоппа завершила сезон на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.