Неймар хочет играть за «ПСЖ» вместе с Коутиньо

Французское издание Le Parisien сообщило об условиях, на которых нападающий «Барселоны» Неймар согласен выступать за «ПСЖ».

25-летний бразилец рассчитывает, что парижскому клубу удастся подписать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Источник уточняет, что клуб не может быть уверен в трансфере из-за слишком высокой цены хавбека.

Согласно Le Parisien, защитник Дани Алвес перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса», чтобы играть в одной команде с Неймаром. Игроки являются друзьями и провели вместе часть отдыха. Неймар против ухода форварда Лукаса Моуры, с которым также находится в дружественных отношениях.