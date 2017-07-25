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    Неймар хочет играть за «ПСЖ» вместе с Коутиньо

    Французское издание Le Parisien сообщило об условиях, на которых нападающий «Барселоны» Неймар согласен выступать за «ПСЖ».

    25-летний бразилец рассчитывает, что парижскому клубу удастся подписать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Источник уточняет, что клуб не может быть уверен в трансфере из-за слишком высокой цены хавбека.

    Согласно Le Parisien, защитник Дани Алвес перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса», чтобы играть в одной команде с Неймаром. Игроки являются друзьями и провели вместе часть отдыха. Неймар против ухода форварда Лукаса Моуры, с которым также находится в дружественных отношениях.

    Источник: Le Parisien

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    25.07.2017 19:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -186

      Protosser 26 июля 2017, 10:16

      Да пошел он на хер, к своему Коутинью.
      Если реально дают 222 - пусть валит.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 июля 2017, 22:29

      Скоро футболисты тактику команды начнут строить и замены в матче делать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Hulk 37rus 25 июля 2017, 20:37

      Пользуется моментом и конючить с кем хочет, когда за хочет и где хочет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 июля 2017, 20:30

      Что еще хочет неймар?слишком жирные условия ставит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      klyukin 25 июля 2017, 20:18

      собирает тусу в париже!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 июля 2017, 19:49

      Заепал уже, неймар хочет то неймар хочет это, а пиз.юлей неймар не хочет???

      0
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      Рейтинг: +55

      Vaval 25 июля 2017, 19:42

      Да, он совсем уже свехнулся на Коутиньно, ему было бы легче в Ливерпуль перейти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 25 июля 2017, 19:41

      Синдром Месси

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 июля 2017, 19:38

      Уйдет в ПСЖ , там папе (за переход) лимоны капают на счет, нельзя папу обижать.

      2
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