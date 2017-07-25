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Неймар хочет играть за «ПСЖ» вместе с Коутиньо

25 июля 2017, 19:31
9

Французское издание Le Parisien сообщило об условиях, на которых нападающий «Барселоны» Неймар согласен выступать за «ПСЖ».

25-летний бразилец рассчитывает, что парижскому клубу удастся подписать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Источник уточняет, что клуб не может быть уверен в трансфере из-за слишком высокой цены хавбека.

Согласно Le Parisien, защитник Дани Алвес перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса», чтобы играть в одной команде с Неймаром. Игроки являются друзьями и провели вместе часть отдыха. Неймар против ухода форварда Лукаса Моуры, с которым также находится в дружественных отношениях.

Источник: Le Parisien
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Ливерпуль Коутиньо Филиппе Неймар
Комментарии (9)
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BAIv
1501000688
Уйдет в ПСЖ , там папе (за переход) лимоны капают на счет, нельзя папу обижать.
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EsKamilio
1501000873
Синдром Месси
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Vaval
1501000951
Да, он совсем уже свехнулся на Коутиньно, ему было бы легче в Ливерпуль перейти.
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Павел Буре
1501001356
Заепал уже, неймар хочет то неймар хочет это, а пиз.юлей неймар не хочет???
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klyukin
1501003107
собирает тусу в париже!
Ответить
Asbjorn
1501003858
Что еще хочет неймар?слишком жирные условия ставит
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Hulk 37rus
1501004264
Пользуется моментом и конючить с кем хочет, когда за хочет и где хочет.
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Kulimen
1501010965
Скоро футболисты тактику команды начнут строить и замены в матче делать.
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Protosser
1501053390
Да пошел он на хер, к своему Коутинью. Если реально дают 222 - пусть валит.
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