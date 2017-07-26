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  • Тульский «Арсенал» оштрафован за неправильный выход игроков из автобуса

Тульский «Арсенал» оштрафован за неправильный выход игроков из автобуса

26 июля 2017, 17:12
63

По итогам очередного заседания КДК, состоявшегося 26 июля, тульский «Арсенал» получил штраф за неправильный выход футболистов команды из клубного автобуса перед игрой второго тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0). Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

«По матчу «Арсенал» — «СКА-Хабаровск». «Арсенал» нарушил технический регламент. Футболисты должны выходить из автобуса только через переднюю дверь, а футболисты «Арсенала» выходили из всех дверей. Мы приняли решение оштрафовать «Арсенал» на 10 тыс. рублей», – рассказал функционер.

После двух туров туляки занимают восьмое место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Григорьянц Артур
Комментарии (63)
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STAFOR13
1501079942
добавьте пункт ещё что бы один глоток воздуха в час, иначе штраф 10ку, куда катиться мир... мало налогов стране... ещё и в футболе типо наших депутатов "умные люди" стали штрафовать за идиотские "нарушения", депутаты лезут в карман к народу который пашет за 10ку, а эти только и штрафуют такие клубы... в Зените, ЦСКА, Спартаке и в других больших клубах страны, юристы бы засмеяли этот КДК
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DUMOH
1501080214
Ну я после введения "Курортного сбора" мало чему удивляюсь!Остается надеяться,что наши "великие' умы не читали "Чиполлино" Джанни Родари,а то будем платить за осадки...За обыкновенный дождь,за проливной...
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dok66
1501082866
Смешно конечно ! Но 10 000 руб. - это же теперь на туалетную бумагу для КДК на полгода хватит !
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Черкизовский Кот
1501083114
А за неправильный выход в РФПЛ штрафовать не будут? Набрали слишком много очков, забили слишком много голов, слишком часто играли вничью.
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Garrincha58
1501083192
цирк
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rerih
1501083704
ипануться можно)))))))))))))) клоуны чинуши!!!
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k4kuzma
1501085005
я все видел, но это рекорд :)
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sidul1
1501085220
Это реальный вклад в развитие нашего футбола.
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mihail200606
1501088050
Писец.. За это тоже штрафуют? Какому идиоту пришла мысль такую статью в регламент внести.. А какой ногой игроку на поле выходить еще не регламентировали?
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Tostao
1501094729
Лучше бы мутко и прядкин озаботились о календаре, где летом играют на юге, а в ноябре-декабре на севере. Как же всё это з***о! Футболом руководят те, кто никогда не имел к нему отношения, и этот же футбол показывают и комментируют такие же профаны.
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