Тульский «Арсенал» оштрафован за неправильный выход игроков из автобуса

По итогам очередного заседания КДК, состоявшегося 26 июля, тульский «Арсенал» получил штраф за неправильный выход футболистов команды из клубного автобуса перед игрой второго тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0). Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

«По матчу «Арсенал» — «СКА-Хабаровск». «Арсенал» нарушил технический регламент. Футболисты должны выходить из автобуса только через переднюю дверь, а футболисты «Арсенала» выходили из всех дверей. Мы приняли решение оштрафовать «Арсенал» на 10 тыс. рублей», – рассказал функционер.

После двух туров туляки занимают восьмое место в турнирной таблице.