Элбер советует Мюллеру забыть прошедший сезон

Экс-форвард «Баварии» Элбер дал совет форварду команды Томасу Мюллеру. По его словам, тому стоит забыть прошедший сезон.

«В будущем сезоне я жду от Мюллера восстановление своих позиций. Надеюсь, он вернется к своему футболу.

Томас должен забыть тот сезон, он не был для него топовым. Он должен получать наслаждение от футбола и быть полезен команде, а не мучиться», – приводит слова Элбера Abendzeitung.

Напомним, что в прошлом сезоне Мюллер сыграл в 29 матчах Бундеслиги, забив пять голов и отдав 12 результативных передач.