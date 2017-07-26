Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Элбер советует Мюллеру забыть прошедший сезон

    Экс-форвард «Баварии» Элбер дал совет форварду команды Томасу Мюллеру. По его словам, тому стоит забыть прошедший сезон.

    «В будущем сезоне я жду от Мюллера восстановление своих позиций. Надеюсь, он вернется к своему футболу.

    Томас должен забыть тот сезон, он не был для него топовым. Он должен получать наслаждение от футбола и быть полезен команде, а не мучиться», – приводит слова Элбера Abendzeitung.

    Напомним, что в прошлом сезоне Мюллер сыграл в 29 матчах Бундеслиги, забив пять голов и отдав 12 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2017 08:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11