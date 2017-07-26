В «Наполи» отказались продавать Хисая в «Интер» и «Баварию»

Албанский защитник «Наполи» Эльсеид Хисай в ближайшее время может сменить клубную прописку. Известно, что в его услугах заинтересованы как в Италии, так и в Германии. Речь идет об «Интере» и «Баварии». Оба клуба предложили неаполитанцам около 30 миллионов евро за 23-летнего футболиста.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не собирается расставаться с Хисаем. По этой причине оба гранда получили отказ.

Напомним, что Хисай перебрался в «Наполи» из «Эмполи» в 2015 году за 6 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 35 матчей в Серии А, отметившись одним результативным пасом.