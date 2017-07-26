Газзаев выступил за отмену лимита на легионеров

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев поделился своим мнением относительно реформ в отечественном футболе. Отечественный специалист выступил за отмену лимита на легионеров. По его словам, такая ситуация приведет к обострению конкуренции как внутри команд, так и в чемпионате.

Напомним, на данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

– Со следующего сезона в РФПЛ изменится лимит на легионеров. Обсуждаются варианты. Вы за какой – «10+15» или «8+17»?

– Я за то, чтобы вообще отменить лимит! Когда пропадает конкуренция, следом исчезают качество и результат. В очередной раз напомню: ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, когда лимита не было. Зато появлялись яркие молодые российские игроки – этому способствовала внутрикомандная конкуренция. Как следствие, сборная завоевала бронзу чемпионата Европы.

Ну давайте введем «10+15». Две команды поставят по российскому вратарю, а полевыми игроками будут двадцать легионеров. И что это даст?!

Никакие ограничения, считаю, не нужны. Футболисты должны зарабатывать место в основном составе в конкурентной борьбе. При этом на три-четыре года необходимо ввести «правило молодого игрока» с целью омоложения нашего футбола. Благодаря этому правилу у нас появилось бы свыше 120 молодых футболистов. Я говорил об этом еще в 2014 году, и если бы ко мне прислушались, мы бы успели к ЧМ-2018. Сейчас время ушло, но ведь 2018 годом жизнь и футбол не заканчиваются. Во всяком случае, к следующему чемпионату мира, в Катаре в 2022-м, мы могли бы подготовить перспективную молодую команду.

– В начале июля в Государственной думе выступал вице-премьер Виталий Мутко. Вы жестко ему оппонировали. После его выступления у вас появилась хотя бы маленькая надежда на то, что в нашем футболе потихоньку все же начинаются реформы?

– Время перемен настало давно. Но, к сожалению, люди, которые руководят российским футболом, либо некомпетентны, либо намеренно тормозят этот процесс. Мой проект реформ, предложенный еще в 2013 – 2014 годах, оказался неинтересен Министерству спорта и РФС. И вот куда мы в итоге пришли: провалено пять крупных турниров подряд (два чемпионата Европы, два чемпионата мира и Кубок конфедераций), у России нет успехов на международной арене ни на уровне сборной, ни на уровне клубов.

Некоторые вещи обязательно нужно поменять. Про лимит мы уже говорили. Непонятно, зачем России 105 профессиональных клубов, большинство из которых финансируются из региональных бюджетов. Их же невозможно содержать, поэтому многие клубы и снимаются с соревнований или испытывают финансовые трудности.

В осенней сессии я планирую внести в Госдуму законопроект о сокращении числа профессиональных футбольных клубов наполовину и об изменении системы их финансирования, которое должно осуществляться исключительно за счет частных инвестиций или государственно-частных компаний. О такой системе финансирования в своих выступлениях неоднократно заявлял Президент РФ Владимир Владимирович Путин.

Вторая важнейшая составляющая реформ – существенно повысить доходы от телевизионных прав. Сейчас эта сумма смехотворна. Просто сравните: в России клубы РФПЛ на всех получают 30 миллионов долларов в год, в Англии – пять миллиардов фунтов, в Италии, Испании, Германии, Франции – 850 – 900 миллионов евро. Когда речь заходит о телеконтракте, мы все время слышим отговорки и оправдания. Мне же хочется спросить: «Почему Россия, занимая в клубном рейтинге УЕФА 6-е место, по доходам от телеправ идет на 14-м, ниже Швеции, Румынии, Турции и так далее?» Так, может быть, причина – в непрофессионализме тех, кто отвечает за коммерческую привлекательность нашего футбола и лиг?! Кто хочет, чтобы лига действительно зарабатывала и росла, – тот поставленной цели добьется. А тем, кто постоянно говорит: «Нет возможности!», следует задуматься – а нужно ли им вообще работать.

Завершая тему реформ. Во время своего июльского доклада в Госдуме я напомнил президенту РФС: не надо искать врагов в футбольном сообществе. Многие из нас посвятили спорту всю свою жизнь, отдали ему силы, время, молодость, накопили опыт. И мы хотим, чтобы величие нашей страны наряду с ее политической и военной мощью было подкреплено успехами в спорте. Поэтому мы не враги, а союзники. Но когда видим бездеятельность и отсутствие результатов – то оппонировать будем всегда! И если основной посыл так и останется – «популяризация футбола вне зависимости от результатов сборной», – то к чему мы придем?..