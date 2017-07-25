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    Беренгер, перешедший из «Осасуны» в «Торино», подтвердил, что имел предложение от «Спартака»

    Новичок «Торино» Алекс Беренгер, перешедший в июле в туринский клуб из «Осасуны», подтвердил, что помимо итальянского клуба мог продолжить карьеру в «Спартаке».

    Ранее сообщалось об интересе со стороны красно-белых к 22-летнему игроку.

    «Первое предложение поступило мне от «Наполи», но позже я получил более выгодное предложение от «Торино» и согласился. Перешел сюда потому, что у меня здесь будет больше игрового времени. Кроме того, ко мне обращались из «Атлетика» и «Спартака», – сказал Беренгер.

    В прошлом розыгрыше Примеры испанец провел 29 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

    Источник: ФК «Торино»

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    25.07.2017 16:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 26 июля 2017, 06:01

      а мы ждем конец трансферного окна... купим остатки того, что осталось)))))

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