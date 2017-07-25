Беренгер, перешедший из «Осасуны» в «Торино», подтвердил, что имел предложение от «Спартака»

Новичок «Торино» Алекс Беренгер, перешедший в июле в туринский клуб из «Осасуны», подтвердил, что помимо итальянского клуба мог продолжить карьеру в «Спартаке».

Ранее сообщалось об интересе со стороны красно-белых к 22-летнему игроку.

«Первое предложение поступило мне от «Наполи», но позже я получил более выгодное предложение от «Торино» и согласился. Перешел сюда потому, что у меня здесь будет больше игрового времени. Кроме того, ко мне обращались из «Атлетика» и «Спартака», – сказал Беренгер.

В прошлом розыгрыше Примеры испанец провел 29 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.