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    Чанов: «Все серии когда-то заканчиваются. Надеюсь, серия Акинфеева в ЛЧ прервется в матче с АЕКом»

    Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов, работавший ранее на аналогичной должности в ЦСКА, выразил надежду, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев прервет свою неудачную серию в Лиге чемпионов в первом матче третьего квалификационного раунда с АЕКом. На данный момент антирекорд 30-летнего стража ворот в турнире составляет 43 встречи подряд с пропущенными голами.

    Матч состоится сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    «Хотелось бы, чтобы было все хорошо. Буду сильно переживать. ЦСКА – это моя большая жизнь. Очень хочется, чтобы все закончилось положительно. Поражение от «Локомотива» не повлияет на настрой игроков, а только раззадорит их. Что касается Игоря Акинфеева и его рекорда, то все серии рано или поздно заканчиваются. Надеюсь, сегодня это и произойдет.

    Если говорить о погоде в Греции, то не думаю, что жара как-то повлияет на игру. У АЕКа команда европейского уровня. Профессионалы должны оставаться профессионалами в любой ситуации. Да, это не совсем комфортно, но условия для всех одинаковые.

    Ну а по поводу квалификации ЦСКА в группу Лиги чемпионов – считаю, все будет успешно. У команды хороший состав, эта цель достижима. Потому мы всегда болели, болеем и будем болеть за наши клубы на европейской арене», – сказал Чанов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2017 13:25
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 июля 2017, 19:46

      Полковник Васин считает иначе.
      Он уехал.На фронт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 июля 2017, 19:39

      Квалификация не считается если что! Тут даже голы забитые в счёт лучшего бомбардира турнира не идут. Скажите ему кто-нибудь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 25 июля 2017, 19:24

      Это не Лига чемпионов, это квалификация. Так что рекорд будет стоять.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 25 июля 2017, 18:35

      Хорошо бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 июля 2017, 16:44

      АЕК в преддверии домашнего матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским ЦСКА обратился к болельщикам, призвав их соблюдать правила поведения во время игры. Начало матча запланировано сегодня на 20:30 по московскому времени.
      «Мы обращаем ваше внимание, что из-за строгих правил дисциплинарного кодекса УЕФА любой проступок может очень негативно сказаться на нашей любимой команде. Дымовые шашки, файеры, лазеры, расистские лозунги и всё остальное, что выходит за пределы допустимого, нанесёт огромный ущерб АЕК.

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 июля 2017, 16:41

      Букмекеры убеждены, что АЕК забьёт Игорю Акинфееву как минимум один гол (1.46). Поставить на то, что «армейцы» не пропустят, предлагают за 2.72.Мы верим в будущее ваше ,что всё ещё произойдёт,
      что ЦСКА себя покажет, АЕК он на хрен разнесет! Удачи ЦСКА!

      3
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 25 июля 2017, 16:40

      Пропустит не пропустит Акинфеев, не так важно. Главное чтобы ЦСКА дальше прошёл и наши Российские клубы хорошо сыграли в Европе.

      4
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 25 июля 2017, 16:32

      Не надейся. Гарик улучшит свой рекорд, вот увидишь!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 июля 2017, 16:30

      Только и осталась - надежда.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Huberman 25 июля 2017, 16:12

      Пропустит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 > Huberman 25 июля 2017, 22:34

      а вот и нет))

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