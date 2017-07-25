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  • Чанов: «Все серии когда-то заканчиваются. Надеюсь, серия Акинфеева в ЛЧ прервется в матче с АЕКом»

Чанов: «Все серии когда-то заканчиваются. Надеюсь, серия Акинфеева в ЛЧ прервется в матче с АЕКом»

25 июля 2017, 13:25
30

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов, работавший ранее на аналогичной должности в ЦСКА, выразил надежду, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев прервет свою неудачную серию в Лиге чемпионов в первом матче третьего квалификационного раунда с АЕКом. На данный момент антирекорд 30-летнего стража ворот в турнире составляет 43 встречи подряд с пропущенными голами.

Матч состоится сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Хотелось бы, чтобы было все хорошо. Буду сильно переживать. ЦСКА – это моя большая жизнь. Очень хочется, чтобы все закончилось положительно. Поражение от «Локомотива» не повлияет на настрой игроков, а только раззадорит их. Что касается Игоря Акинфеева и его рекорда, то все серии рано или поздно заканчиваются. Надеюсь, сегодня это и произойдет.

Если говорить о погоде в Греции, то не думаю, что жара как-то повлияет на игру. У АЕКа команда европейского уровня. Профессионалы должны оставаться профессионалами в любой ситуации. Да, это не совсем комфортно, но условия для всех одинаковые.

Ну а по поводу квалификации ЦСКА в группу Лиги чемпионов – считаю, все будет успешно. У команды хороший состав, эта цель достижима. Потому мы всегда болели, болеем и будем болеть за наши клубы на европейской арене», – сказал Чанов.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА АЕК Акинфеев Игорь
Комментарии (30)
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InterMilLano1908
1500980348
К сожалению с такой защитой она продолжится...Игорь тут особо не виноват, он заложник обстоятельтств.
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Тазит
1500981283
Васин, прочитав это, ухмыльнулся ехидно...
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Kazak ne China
1500981930
Дайте играть первые 5 минут и замените его вот тогда возможно серия прервется
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serppion
1500982491
Скромница этот Чанов. Какая на хрен серия, РЕКОРД!
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alexivanof197
1500982942
да пора уже заканчивать серию эту
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ufos73
1500984771
А разве квалификацию считают? Значит там рекорд должен быть на 2-4 игры больше, чем пишут )))
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spartach n1
1500984962
Только ради рекорда большинство и смотрит коней ))
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Вадим 1972
1500990032
Пропустит не пропустит Акинфеев, не так важно. Главное чтобы ЦСКА дальше прошёл и наши Российские клубы хорошо сыграли в Европе.
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Бугимен
1500990085
Букмекеры убеждены, что АЕК забьёт Игорю Акинфееву как минимум один гол (1.46). Поставить на то, что «армейцы» не пропустят, предлагают за 2.72.Мы верим в будущее ваше ,что всё ещё произойдёт, что ЦСКА себя покажет, АЕК он на хрен разнесет! Удачи ЦСКА!
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Обер-КанцлерЪ
1501000795
Квалификация не считается если что! Тут даже голы забитые в счёт лучшего бомбардира турнира не идут. Скажите ему кто-нибудь.
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