Чанов: «Все серии когда-то заканчиваются. Надеюсь, серия Акинфеева в ЛЧ прервется в матче с АЕКом»

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов, работавший ранее на аналогичной должности в ЦСКА, выразил надежду, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев прервет свою неудачную серию в Лиге чемпионов в первом матче третьего квалификационного раунда с АЕКом. На данный момент антирекорд 30-летнего стража ворот в турнире составляет 43 встречи подряд с пропущенными голами.

Матч состоится сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Хотелось бы, чтобы было все хорошо. Буду сильно переживать. ЦСКА – это моя большая жизнь. Очень хочется, чтобы все закончилось положительно. Поражение от «Локомотива» не повлияет на настрой игроков, а только раззадорит их. Что касается Игоря Акинфеева и его рекорда, то все серии рано или поздно заканчиваются. Надеюсь, сегодня это и произойдет.

Если говорить о погоде в Греции, то не думаю, что жара как-то повлияет на игру. У АЕКа команда европейского уровня. Профессионалы должны оставаться профессионалами в любой ситуации. Да, это не совсем комфортно, но условия для всех одинаковые.

Ну а по поводу квалификации ЦСКА в группу Лиги чемпионов – считаю, все будет успешно. У команды хороший состав, эта цель достижима. Потому мы всегда болели, болеем и будем болеть за наши клубы на европейской арене», – сказал Чанов.