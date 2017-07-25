Дзагоев – о жаре в Афинах: «Ничего страшного с нами не произойдет, ЦСКА и АЕК будут в одинаковых условиях»

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев накануне встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом подчеркнул, что соперники будут находиться в равных погодных условиях, поэтому жара не даст преимущества ни греческой команде, ни армейцам.

В настоящее время температура воздуха в Афинах – плюс 35 градусов. Матч начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Мы работали на сборах в Австрии, где была примерно такая же погода. Ничего страшного с нами не произойдет. Погода никакой пользы сопернику не принесет, так же как и нам. Все будут в одинаковых условиях», – сказал Дзагоев.