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    Дзагоев – о жаре в Афинах: «Ничего страшного с нами не произойдет, ЦСКА и АЕК будут в одинаковых условиях»

    Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев накануне встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом подчеркнул, что соперники будут находиться в равных погодных условиях, поэтому жара не даст преимущества ни греческой команде, ни армейцам.

    В настоящее время температура воздуха в Афинах – плюс 35 градусов. Матч начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    «Мы работали на сборах в Австрии, где была примерно такая же погода. Ничего страшного с нами не произойдет. Погода никакой пользы сопернику не принесет, так же как и нам. Все будут в одинаковых условиях», – сказал Дзагоев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.07.2017 12:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +67285

      portero 25 июля 2017, 19:54

      хоть погреетесь, может в тепле и без травм обойдется

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 июля 2017, 17:29

      Ждём победы ПФК ЦСКА и крупной. Удачи Вам, ребята.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67285

      portero > vladimir-7 25 июля 2017, 19:55

      главное победа, согласны и не крупную

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 июля 2017, 13:06

      Слова Дзаги ,внушают оптимизм,
      Пришло время на деле доказывать,
      что значит ЦСКА в Лиге Чемпионов!
      Главный армеец Шойгу ставит задачу бескомпромиссно:
      Обезоружить,артподготовкой расчленить оборону врага, и добить с воздуха!
      Смирнаа!
      Вольнаа!
      Выполнять!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alex1951 25 июля 2017, 22:45

      Вот летчик Дзагоев ,с воздуха ,и приземлил АЕК )))))))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 июля 2017, 12:56

      лишь бы аек не стал вторым вардаром...

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 25 июля 2017, 12:52

      не в час же дня будут играть, под вечер уже не будет так жарить.
      Так что ждем победы ну или хотя бы ничей

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