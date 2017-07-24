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    Дзагоев: «Готов ли провести 90 минут против АЕКа? Матч покажет, но оптимальных кондиций я пока не набрал»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев накануне первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЕКа из Афин рассказал о своем физическом состоянии.

    Напомним, в игре 2-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:3) хавбек досрочно покинул поле, попросив замену.

    Игра против АЕКа пройдет завтра в Греции и начнется в 20:30 по московскому времени.

    – Оптимальных кондиций я пока не набрал, но сезон только начался. Я прибавляю. Дальше будет только лучше.

    – Готовы завтра провести все 90 минут?

    – Матч покажет. Посмотрим, как буду себя чувствовать и как буду играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2017 23:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 25 июля 2017, 06:50

      Очень на тебя рассчитываем)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 25 июля 2017, 02:38

      Хрустальный девочка

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 июля 2017, 00:36

      Удачи! Не накосячьте опять!!!!

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 24 июля 2017, 23:49

      не нужна вам лига чемпионов.сидите в кубке европы....ну не потянете вы

      -1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > fhnv 25 июля 2017, 06:53

      Тут сейчас дело не в том,потянут или нет,а в финансовом плане!Армейцам нужны деньги,а в ЛЧ их платят больше,да и хорошая возможность показать своих футболистов,вдруг кому приглянуться!А если Гинеру предложат хорошие деньги,то он любого продаст,даже если полноценной замены игрока в клубе нет((

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > fhnv 25 июля 2017, 07:54

      А кому нужна Спартаку? не факт что выйдут из группы они. И не нужно тут говорить, нужна вам ЛЧ или не нужна. По итогам сезона закончили на 2 месте, а этот раунд плейофф ЛЧ и не надо это обсуждать, потянем или нет, не ваше дело!

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > EcioAuditore 25 июля 2017, 14:54

      не пройдут и АЕК а вы про группу и плей оф говорите

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