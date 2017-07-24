Дзагоев: «Готов ли провести 90 минут против АЕКа? Матч покажет, но оптимальных кондиций я пока не набрал»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев накануне первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЕКа из Афин рассказал о своем физическом состоянии.

Напомним, в игре 2-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:3) хавбек досрочно покинул поле, попросив замену.

Игра против АЕКа пройдет завтра в Греции и начнется в 20:30 по московскому времени.

– Оптимальных кондиций я пока не набрал, но сезон только начался. Я прибавляю. Дальше будет только лучше.

– Готовы завтра провести все 90 минут?

– Матч покажет. Посмотрим, как буду себя чувствовать и как буду играть.