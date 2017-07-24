Хенесс подтвердил, что Лама не будет на должности спортивного директора «Баварии»

В ближайшее время руководством «Баварии» будет представлен общественности новый спортивный директор клуба.

«Думаю, что в ближайшее время «Бавария» представит вам нового спортивного директора. Речь идет о ближайших шести неделях.

Но на данный момент не хочется много говорить на этот счет. Когда придет время, мы обязательно объявим об этом.

Точно могу сказать, что им не будет Филипп Лам. Он в свое время принял решение. Ему не хотелось бы работать на этом посту», – заявил Президент «Баварии» Ули Хенесс.

Стоит напомнить, что последним эту должность в «Баварии» занимал Маттиас Заммер.