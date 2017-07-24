Цорк напомнил, что Гетце пропустил полгода из-за болезни

Руководство дортмундской «Боруссии» смотрит с оптимизмом на скорое возвращение в оптимальную форму полузащитника Марио Гетце. В клубе подчеркивают, что рассчитывают на него.

«Марио сейчас находится на верном пути. Всем нам виден его прогресс. Никто не должен забывать, что Гетце пропустил почти полгода из-за болезни», – заявил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.

Стоит напомнить, что в конце февраля у Гетце были выявлены проблемы с обменом веществ. Это не позволило ему сыграть до окончания сезона.