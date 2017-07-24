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    Цорк напомнил, что Гетце пропустил полгода из-за болезни

    Руководство дортмундской «Боруссии» смотрит с оптимизмом на скорое возвращение в оптимальную форму полузащитника Марио Гетце. В клубе подчеркивают, что рассчитывают на него.

    «Марио сейчас находится на верном пути. Всем нам виден его прогресс. Никто не должен забывать, что Гетце пропустил почти полгода из-за болезни», – заявил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.

    Стоит напомнить, что в конце февраля у Гетце были выявлены проблемы с обменом веществ. Это не позволило ему сыграть до окончания сезона.

    Источник: Bild

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    24.07.2017 08:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +331

      NapaS 29 июля 2017, 16:37

      ждем в топе!

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 24 июля 2017, 10:42

      давай, возвращайся

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