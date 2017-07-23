Стоцкий: «Со «Спартаком» могли и выиграть, и проиграть»

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий дал комментарий по матчу против «Спартака». Футболист вышел на поле на 79 минуте матча второго тура РФПЛ.
– Почти набрали форму. Думаю, к следующим играм будут более оптимальные кондиции.
– Результатом удовлетворены?
– Играли с чемпионом страны, могли и выиграть, и проиграть. Игра шла и в те, и в другие ворота. Ничья – закономерный результат.
– Йокич назвал результат справедливым, хотя «Уфа» даже забила – пусть и из офсайда.
– На табло 0:0 – значит, все справедливо и так должно было случиться.
В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде против «Урала». Матч состоится 29 июля.
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Источник: «Советский спорт»