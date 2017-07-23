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    Стоцкий: «Со «Спартаком» могли и выиграть, и проиграть»

    Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий дал комментарий по матчу против «Спартака». Футболист вышел на поле на 79 минуте матча второго тура РФПЛ.

    – Почти набрали форму. Думаю, к следующим играм будут более оптимальные кондиции.

    – Результатом удовлетворены?

    – Играли с чемпионом страны, могли и выиграть, и проиграть. Игра шла и в те, и в другие ворота. Ничья – закономерный результат.

    – Йокич назвал результат справедливым, хотя «Уфа» даже забила – пусть и из офсайда.

    – На табло 0:0 – значит, все справедливо и так должно было случиться.

    В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде против «Урала». Матч состоится 29 июля.

    «Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

    Источник: «Советский спорт»

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    23.07.2017 18:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июля 2017, 19:05

      Могли,но ни как не победить. проиграть -согласен

      0
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Диктор 25 июля 2017, 00:31

      Сам то понял что написал?

      -1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 18:55

      Здравая оценка.

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