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    Защитник «Баварии» Бернат может пропустить два месяца

    22 июля «Бавария» уступила «Милану» со счетом 0:4 в рамках International Champions Cup. Защитник мюнхенцев Хуан Бернат покинул поле на 30 минуте из-за проблем с голеностопом.

    Испанец вернулся в Мюнхен для прохождения обследования. Процедура выявила повреждение связок. Восстановление от травмы может оставить 24-летнего игрока вне игры на шесть-восемь недель. Об этом сообщил Dieroten со ссылкой на Sport Bild.

    Бернат выступает за «Баварию» с июля 2014 года. «Валенсия» заработала на продаже воспитанника 10 миллионов евро.

    В феврале «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2017 16:15
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