Защитник «Баварии» Бернат может пропустить два месяца

22 июля «Бавария» уступила «Милану» со счетом 0:4 в рамках International Champions Cup. Защитник мюнхенцев Хуан Бернат покинул поле на 30 минуте из-за проблем с голеностопом.

Испанец вернулся в Мюнхен для прохождения обследования. Процедура выявила повреждение связок. Восстановление от травмы может оставить 24-летнего игрока вне игры на шесть-восемь недель. Об этом сообщил Dieroten со ссылкой на Sport Bild.

Бернат выступает за «Баварию» с июля 2014 года. «Валенсия» заработала на продаже воспитанника 10 миллионов евро.

В феврале «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити».