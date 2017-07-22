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    Лаборде не сыграл с «Тосно» из-за травмы

    «Краснодар» в матче второго тура РФПЛ «Тосно» со счетом 2:0. Полузащитник хозяев Рикардо Лаборде отсутствовал в заявке на матч.

    По информации участников передачи «По горячим следам» на канале «Наш футбол», колумбиец не играл из-за травмы. Характер повреждения не уточняется.

    Лаборде выступает за «быков» с июля 2013 года. В прошлом сезоне игрок забил три гола и отдал три голевые передачи в 27 матчах всех турниров. В игре первого тура нового сезона РФПЛ 29-летний футболист оформил дубль в ворота «Рубина».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 23:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 23 июля 2017, 08:35

      Всякую херню на бомбардире пишут, а то, что один из ключевых игроков команды не играет, узнаем из объявления состава перед игрой! Плохо работаете, ребята!!!

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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 июля 2017, 01:20

      Здоровья ему!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 июля 2017, 23:33

      ничего нового, опять травмы

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