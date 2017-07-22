Лаборде не сыграл с «Тосно» из-за травмы

«Краснодар» в матче второго тура РФПЛ «Тосно» со счетом 2:0. Полузащитник хозяев Рикардо Лаборде отсутствовал в заявке на матч.

По информации участников передачи «По горячим следам» на канале «Наш футбол», колумбиец не играл из-за травмы. Характер повреждения не уточняется.

Лаборде выступает за «быков» с июля 2013 года. В прошлом сезоне игрок забил три гола и отдал три голевые передачи в 27 матчах всех турниров. В игре первого тура нового сезона РФПЛ 29-летний футболист оформил дубль в ворота «Рубина».