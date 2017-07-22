ФНЛ. «Кубань» крупно уступила «Волгарю», «Крылья Советов» обыграли «Авангард»

Да. Я в трауре.
В матче 3-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» на своем поле одержали минимальную победу над курским «Авангардом» – 1:0. Автором единственного гола стал Сергей Самодин.
В параллельной встрече «Волгарь» обыграл «Кубань», отправив в ворота соперника три безответных гола – 3:0.
Первенство ФНЛ. 3-й тур
Волгарь (Астрахань) – Кубань (Краснодар) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сутормин, 11; 2:0 – Кабутов, 54; 3:0 – Бабыр, 90.
Удаление: нет – Бендзь, 48.
Крылья Советов (Самара) – Авангард (Курск) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Самодин, 14.