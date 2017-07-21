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    Защитник «Уфы» Карп: «Игра со «Спартаком» – одна из самых принципиальных в сезоне»

    Защитник «Уфы» Кэтэлин Карп рассказал об ожиданиях от матча против «Спартака» в рамках второго тура чемпионата России.

    – Для нас это очень важная игра, одна из самых принципиальных в сезоне. К нам приезжает действующий чемпион России, самая титулованная команда страны. Этим матчем мы открываем домашний сезон, для нас дело чести и принципа показать все на что мы способны и взять очки у «Спартак».

    – Что «Уфа» может противопоставить «Спартаку», чтобы добиться положительного результата?

    – Прежде всего мы должны верить в себя, в каждого из нас, мы команда и нам по силам обыграть в России любого соперника. Если в этот день мы проявим все свои лучшие качества, то положительный результат от нас не уйдет.

    – Есть ли у тебя друзья или знакомые в «Спартаке»?

    – Когда я был в академии донецкого «Шахтера», то ездил на сборы с главной командой и там как раз познакомился с Луисом Адриано, который на данный момент играет в «Спартаке». Буду рад его встретить перед матчем, но в игре могу гарантировать, что ему уготована нелегкая участь, свободно принять мяч ему никто не даст – это опасный форвард и к нему будет приковано максимум внимания нашей обороны.

    Игрок сборной Молдавии числился в академии «Шахтера» с 2010 по 2012, после чего подписал взрослый контракт с киевским «Динамо» и играл за вторую команду клуба. В 2014 году Карп перешел в чемпионат Румынии, где выступал за «ЧФР Клуж», ФКСБ и «Вииторул». Контракт с российским клубом футболист подписал в январе.

    Напомним, команда Сергея Семака начала сезон РФПЛ с победы над «Тосно» (1:0). Красно-белые в дерби против «Динамо» упустили победу в добавленное время – 2:2.

    Матч «Уфа» – «Спартак» состоится 23 июля.

    Источник: ФК «Уфа»

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    21.07.2017 01:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 21 июля 2017, 09:50

      принципиальная игра для уфы? да кто такая уфа чтоб так говорить. вот с динамо -да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 июля 2017, 09:14

      Перед любой игрой говорят так.
      Потому что - СПАРТАК!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 21 июля 2017, 06:36

      «Игра со «Спартаком» – одна из самых принципиальных в сезоне»...
      Это будет сказано 30 раз в этом сезоне.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 21 июля 2017, 06:29

      Для всех команд обыграть Спартак за честь! Вопрос,а другим конкурентам Спартака игры сливаете?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июля 2017, 06:21

      Ну это не новость-на Спартак настраиваются все.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 21 июля 2017, 06:09

      игра все расставит на места

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 21 июля 2017, 05:53

      Дерби окаунти ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      pato08 21 июля 2017, 01:28

      ____

      Непримиримые соперники прям...
      ______

      0
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