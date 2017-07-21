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  • Защитник «Уфы» Карп: «Игра со «Спартаком» – одна из самых принципиальных в сезоне»

Защитник «Уфы» Карп: «Игра со «Спартаком» – одна из самых принципиальных в сезоне»

21 июля 2017, 01:23
8

Защитник «Уфы» Кэтэлин Карп рассказал об ожиданиях от матча против «Спартака» в рамках второго тура чемпионата России.

– Для нас это очень важная игра, одна из самых принципиальных в сезоне. К нам приезжает действующий чемпион России, самая титулованная команда страны. Этим матчем мы открываем домашний сезон, для нас дело чести и принципа показать все на что мы способны и взять очки у «Спартак».

– Что «Уфа» может противопоставить «Спартаку», чтобы добиться положительного результата?

– Прежде всего мы должны верить в себя, в каждого из нас, мы команда и нам по силам обыграть в России любого соперника. Если в этот день мы проявим все свои лучшие качества, то положительный результат от нас не уйдет.

– Есть ли у тебя друзья или знакомые в «Спартаке»?

– Когда я был в академии донецкого «Шахтера», то ездил на сборы с главной командой и там как раз познакомился с Луисом Адриано, который на данный момент играет в «Спартаке». Буду рад его встретить перед матчем, но в игре могу гарантировать, что ему уготована нелегкая участь, свободно принять мяч ему никто не даст – это опасный форвард и к нему будет приковано максимум внимания нашей обороны.

Игрок сборной Молдавии числился в академии «Шахтера» с 2010 по 2012, после чего подписал взрослый контракт с киевским «Динамо» и играл за вторую команду клуба. В 2014 году Карп перешел в чемпионат Румынии, где выступал за «ЧФР Клуж», ФКСБ и «Вииторул». Контракт с российским клубом футболист подписал в январе.

Напомним, команда Сергея Семака начала сезон РФПЛ с победы над «Тосно» (1:0). Красно-белые в дерби против «Динамо» упустили победу в добавленное время – 2:2.

Матч «Уфа» – «Спартак» состоится 23 июля.

Источник: ФК «Уфа»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Карп Кэтэлин
Комментарии (8)
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pato08
1500589701
____ Непримиримые соперники прям... ______
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ribavadim
1500605582
Дерби окаунти ?
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sprint5
1500606586
игра все расставит на места
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Диктор
1500607308
Ну это не новость-на Спартак настраиваются все.
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Опорник84
1500607789
Для всех команд обыграть Спартак за честь! Вопрос,а другим конкурентам Спартака игры сливаете?
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Дядя Серёжа
1500608182
«Игра со «Спартаком» – одна из самых принципиальных в сезоне»... Это будет сказано 30 раз в этом сезоне.
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subbotaspartak
1500617655
Перед любой игрой говорят так. Потому что - СПАРТАК!!!
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серега кашин
1500619818
принципиальная игра для уфы? да кто такая уфа чтоб так говорить. вот с динамо -да
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