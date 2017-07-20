Пашалич прилетит в Москву для перехода в «Спартак»

Вчера агент полузащитника английского «Челси» Марио Пашалича подтвердил возможность перехода хорвата в «Спартак». Согласно новой информации, в ближайшее время футболист прилетит в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

Выступление 22-летнего хавбека за чемпионов России рассматривается в контексте годичной аренды.

Пашалич стал игроком «Челси» в августе 2014 года, перейдя из «Хайдука» за 2,5 миллиона евро. Позже игрок был арендован «Эльче» и «Монако». Минувший сезон Пашалич провел в «Милане», где принял участие в 27 матчах всех турниров, забив пять мячей и отдав один голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.

На хорвата также претендует «Бетис».