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    Пашалич прилетит в Москву для перехода в «Спартак»

    Вчера агент полузащитника английского «Челси» Марио Пашалича подтвердил возможность перехода хорвата в «Спартак». Согласно новой информации, в ближайшее время футболист прилетит в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

    Выступление 22-летнего хавбека за чемпионов России рассматривается в контексте годичной аренды.

    Пашалич стал игроком «Челси» в августе 2014 года, перейдя из «Хайдука» за 2,5 миллиона евро. Позже игрок был арендован «Эльче» и «Монако». Минувший сезон Пашалич провел в «Милане», где принял участие в 27 матчах всех турниров, забив пять мячей и отдав один голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.

    На хорвата также претендует «Бетис».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2017 22:22
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2017, 10:34

      Поглядим, посмотрим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 21 июля 2017, 07:15

      Замечательно !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 21 июля 2017, 07:00

      Отличная новость!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июля 2017, 06:23

      Это хорошая новость.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 21 июля 2017, 06:15

      Надо брать, свои на этой позиции не справляются!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 июля 2017, 05:36

      Каррера с Конте не выберут ежика в тумане, парень явно стоящий.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 июля 2017, 05:27

      Надо брать, Джано с Поповым не убеждают.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 июля 2017, 05:15

      Берут на нужную позицию, если появится толковый диспетчер с пасом, то эффективность атаки вырастет в разы, сейчас махновщины многовато.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 21 июля 2017, 03:01

      Усиление Спартаку не помешает. Парень молодой, талантливый. Ему надо себя показать, поэтому всяко не просто будет номер отбывать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 21 июля 2017, 01:31

      Родионов не полетит в Хорватию для подписания?

      0
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