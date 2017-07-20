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Пашалич прилетит в Москву для перехода в «Спартак»

20 июля 2017, 22:22
16

Вчера агент полузащитника английского «Челси» Марио Пашалича подтвердил возможность перехода хорвата в «Спартак». Согласно новой информации, в ближайшее время футболист прилетит в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

Выступление 22-летнего хавбека за чемпионов России рассматривается в контексте годичной аренды.

Пашалич стал игроком «Челси» в августе 2014 года, перейдя из «Хайдука» за 2,5 миллиона евро. Позже игрок был арендован «Эльче» и «Монако». Минувший сезон Пашалич провел в «Милане», где принял участие в 27 матчах всех турниров, забив пять мячей и отдав один голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.

На хорвата также претендует «Бетис».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Милан Спартак Пашалич Марио
Комментарии (16)
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TAGANROG 161
1500579134
Не плохо смотрелся за Милан,достойное пополнение.
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GermanVo
1500589526
Был бы г..ном в Челси не взяли. Жалко, что только в аренду.
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Вадим 1972
1500595293
Усиление Спартаку не помешает. Парень молодой, талантливый. Ему надо себя показать, поэтому всяко не просто будет номер отбывать.
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Одинокий волк Маквейд
1500603325
Берут на нужную позицию, если появится толковый диспетчер с пасом, то эффективность атаки вырастет в разы, сейчас махновщины многовато.
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Сибирь за Спартак
1500604074
Надо брать, Джано с Поповым не убеждают.
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Svoysvoemubrat
1500604608
Каррера с Конте не выберут ежика в тумане, парень явно стоящий.
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Опорник84
1500606934
Надо брать, свои на этой позиции не справляются!
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Диктор
1500607393
Это хорошая новость.
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яйва-яйва
1500609605
Отличная новость!
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a_who
1500610512
Замечательно !
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