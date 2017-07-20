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    Бернардески не поехал на сборы с «Фиорентиной», игрок близок к переходу в «Ювентус»

    Итальянский журналист Альфредо Педулья сообщил о том, что вингер «Фиорентины» Федерико Бернардески может подписать контракт с «Ювентусом» уже в ближайшее время. Сумма перехода оценивается в 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов «фиалки» могут заработать в качестве бонусов.

    Источник уточняет, что 23-летний футболист предоставил нынешнему клубу справку о состоянии здоровья, согласно которой не может принять участия в предсезонных сборах команды Стефано Пиоли.

    В минувшем сезоне игрок забил 14 голов и отдал пять результативных передач в 42 матчах всех турниров. Согласно Transfermarkt, рыночная стоимость Бернардески составляет 30 миллионов евро.

    Ранее состав «бьянконери» пополнил Дуглас Коста, перешедший из «Баварии» на правах аренды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2017 20:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 20 июля 2017, 21:19

      Отличное преобретение

      0
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    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 20 июля 2017, 20:41

      Если и вправду перейдет,то сделал правильный выбор,там он большего добьется,чем в других командах СерииА

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