Бернардески не поехал на сборы с «Фиорентиной», игрок близок к переходу в «Ювентус»

Итальянский журналист Альфредо Педулья сообщил о том, что вингер «Фиорентины» Федерико Бернардески может подписать контракт с «Ювентусом» уже в ближайшее время. Сумма перехода оценивается в 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов «фиалки» могут заработать в качестве бонусов.

Источник уточняет, что 23-летний футболист предоставил нынешнему клубу справку о состоянии здоровья, согласно которой не может принять участия в предсезонных сборах команды Стефано Пиоли.

В минувшем сезоне игрок забил 14 голов и отдал пять результативных передач в 42 матчах всех турниров. Согласно Transfermarkt, рыночная стоимость Бернардески составляет 30 миллионов евро.

Ранее состав «бьянконери» пополнил Дуглас Коста, перешедший из «Баварии» на правах аренды.