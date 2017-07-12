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    Дуглас Коста перешел в «Ювентус» на правах аренды

    Полузащитник немецкой «Баварии» Дуглас Коста ушел в годичную аренду в итальянский «Ювентус» с правом последующего выкупа. За текущий трансфер туринцы заплатили шесть миллионов евро, а полностью приобрести смогут за 40.

    В минувшем сезоне Бундеслиги бразилец провел 22 матча, забил четыре гола.

    Таблица трансферов Бундеслиги

    Источник: Twitter

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    12.07.2017 19:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 июля 2017, 19:58

      Молодцы ЮВЕ!!! Они как и бавария ведут очень аккуратную политику в трансферах. Это вам не испанские и английские денежные мешки.

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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 12 июля 2017, 19:49

      Если развить его с умом, то можно получить отличного игрока

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > JUVENTINO-666 12 июля 2017, 20:51

      Да он уже отличный, хороший ход.

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