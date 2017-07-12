Дуглас Коста перешел в «Ювентус» на правах аренды

Полузащитник немецкой «Баварии» Дуглас Коста ушел в годичную аренду в итальянский «Ювентус» с правом последующего выкупа. За текущий трансфер туринцы заплатили шесть миллионов евро, а полностью приобрести смогут за 40.

В минувшем сезоне Бундеслиги бразилец провел 22 матча, забил четыре гола.

Таблица трансферов Бундеслиги