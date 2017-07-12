Дуглас Коста перешел в «Ювентус» на правах аренды

Молодцы ЮВЕ!!! Они как и бавария ведут очень аккуратную политику в трансферах. Это вам не испанские и английские денежные мешки.
Полузащитник немецкой «Баварии» Дуглас Коста ушел в годичную аренду в итальянский «Ювентус» с правом последующего выкупа. За текущий трансфер туринцы заплатили шесть миллионов евро, а полностью приобрести смогут за 40.
В минувшем сезоне Бундеслиги бразилец провел 22 матча, забил четыре гола.
Benvenuto, @douglascosta ! https://t.co/BdRtFNQaMs #BemvindoDouglas pic.twitter.com/AUjvs9DlLt— JuventusFC (@juventusfc) 12 июля 2017 г.