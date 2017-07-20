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    Геркус пожелал Рыбусу успехов в «Локомотиве»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поприветствовал новичка команды Мацея Рыбуса, который перешел в российский клуб из французского «Лиона».

    «Сегодня был насыщенный день, который вместил в себя несколько приятных событий. Одно из них – подписание контракта с Рыбусом. Это футболист опытный, квалифицированный, который может стать одним из лидеров команды.

    Вскоре он присоединится к нам в Москве, и, надеемся, сразу вольется в коллектив. Желаем больших успехов в «Локо», Мацей!» – заявил Геркус.

    Напомним, что контракт между сторонами рассчитан на три года.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    20.07.2017 06:16
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