Мората станет самым дорогим испанским футболистом в истории

Английский «Челси», объявивший о договоренности с мадридским «Реалом» о переходе форварда Альваро Мораты, заплатит за нападающего 80 миллионов евро. Это значит, что игрок станет самым дорогим футболистом из Испании в истории.

Сейчас Мората пребывает в Калифорнии на сборах «бланкос», но в ближайшее время будет пересекать океан на пути в Европу.

Получается, что по стоимости трансфера среди своих соотечественников Мората обгонит Фернандо Торреса, который в 2011 году за 58 миллионов евро перешел из «Ливерпуля» во все тот же «Челси».