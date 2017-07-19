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    Мората станет самым дорогим испанским футболистом в истории

    Английский «Челси», объявивший о договоренности с мадридским «Реалом» о переходе форварда Альваро Мораты, заплатит за нападающего 80 миллионов евро. Это значит, что игрок станет самым дорогим футболистом из Испании в истории.

    Сейчас Мората пребывает в Калифорнии на сборах «бланкос», но в ближайшее время будет пересекать океан на пути в Европу.

    Получается, что по стоимости трансфера среди своих соотечественников Мората обгонит Фернандо Торреса, который в 2011 году за 58 миллионов евро перешел из «Ливерпуля» во все тот же «Челси».

    Источник: Marca

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    19.07.2017 23:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +87

      bakha23 20 июля 2017, 10:27

      Сейчас игроки средние стоят 80лям топ 120 скоро 250 будет

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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 20 июля 2017, 07:52

      Наркоманы, 80 лямов за довольно посредственного игрока....

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