Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чепчугов: «Перед игрой с «Реалом» слушал Лепса»

19 июля 2017, 19:48
5

Голкипер красноярского «Енисея» Сергей Чепчугов, перебравшийся в Сибирь этим летом из московского ЦСКА, оценил годы, проведенные в красно-синих цветах. По словам игрока, они были достаточно интересными.

«Как оценю время в ЦСКА? Хорошее время! Много положительных эмоций я испытал, объездил всю Россию, был на лучших стадионах мира. Самыми запоминающимися вышли матчи в Лиге чемпионов против «Реала». Волнение было, но немного. Не трясло. Перед игрой слушал музыку, настраивался – «Берега» Григория Лепса были в наушниках.

Поддержка в том матче была великолепная, большие матчи по-другому и не проходят. Эти матчи с «Реалом» я потом пересматривал несколько раз. Я вообще не запоминаю свои игры, но каждую из них обязательно один раз пересматриваю на свежую голову – товарищеский матч или официальный не имеет значения. Удалось ли обменяться с кем-то футболками? Да! С Икером Касильясом!» – рассказал Чепчугов.

Футболист был в составе ЦСКА с 2010 года и провел за клуб 14 матчей.

Источник: ФК «Енисей»
Лига чемпионов Россия. ФНЛ Реал ЦСКА Енисей Чепчугов Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neofizer
1500488032
удачи там.
Ответить
WhiteEgon
1500493060
И проиграл... Все очевидно!
Ответить
арейская
1500507679
За 7 лет 14 матчей, "круто" однако, и чего сидел-высиживал...
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1500530631
а я думал скажет "самый лучший день"))
Ответить
Lester84
1500562367
А когда поменялся с Касильясом футболками, слушал песню - Но она не твоя))
Ответить
Главные новости
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
1
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
6
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
6
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
6
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
3
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
7
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
2
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
4
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
Вчера, 01:25
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+