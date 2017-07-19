Чепчугов: «Перед игрой с «Реалом» слушал Лепса»

Голкипер красноярского «Енисея» Сергей Чепчугов, перебравшийся в Сибирь этим летом из московского ЦСКА, оценил годы, проведенные в красно-синих цветах. По словам игрока, они были достаточно интересными.

«Как оценю время в ЦСКА? Хорошее время! Много положительных эмоций я испытал, объездил всю Россию, был на лучших стадионах мира. Самыми запоминающимися вышли матчи в Лиге чемпионов против «Реала». Волнение было, но немного. Не трясло. Перед игрой слушал музыку, настраивался – «Берега» Григория Лепса были в наушниках.

Поддержка в том матче была великолепная, большие матчи по-другому и не проходят. Эти матчи с «Реалом» я потом пересматривал несколько раз. Я вообще не запоминаю свои игры, но каждую из них обязательно один раз пересматриваю на свежую голову – товарищеский матч или официальный не имеет значения. Удалось ли обменяться с кем-то футболками? Да! С Икером Касильясом!» – рассказал Чепчугов.

Футболист был в составе ЦСКА с 2010 года и провел за клуб 14 матчей.