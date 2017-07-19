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    Чепчугов: «Перед игрой с «Реалом» слушал Лепса»

    Голкипер красноярского «Енисея» Сергей Чепчугов, перебравшийся в Сибирь этим летом из московского ЦСКА, оценил годы, проведенные в красно-синих цветах. По словам игрока, они были достаточно интересными.

    «Как оценю время в ЦСКА? Хорошее время! Много положительных эмоций я испытал, объездил всю Россию, был на лучших стадионах мира. Самыми запоминающимися вышли матчи в Лиге чемпионов против «Реала». Волнение было, но немного. Не трясло. Перед игрой слушал музыку, настраивался – «Берега» Григория Лепса были в наушниках.

    Поддержка в том матче была великолепная, большие матчи по-другому и не проходят. Эти матчи с «Реалом» я потом пересматривал несколько раз. Я вообще не запоминаю свои игры, но каждую из них обязательно один раз пересматриваю на свежую голову – товарищеский матч или официальный не имеет значения. Удалось ли обменяться с кем-то футболками? Да! С Икером Касильясом!» – рассказал Чепчугов.

    Футболист был в составе ЦСКА с 2010 года и провел за клуб 14 матчей.

    Источник: ФК «Енисей»

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    19.07.2017 19:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 июля 2017, 17:52

      А когда поменялся с Касильясом футболками, слушал песню - Но она не твоя))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 20 июля 2017, 09:03

      а я думал скажет "самый лучший день"))

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 июля 2017, 02:41

      За 7 лет 14 матчей, "круто" однако, и чего сидел-высиживал...

      3
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 19 июля 2017, 22:37

      И проиграл... Все очевидно!

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 19 июля 2017, 21:13

      удачи там.

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