Иванов: «Роналдиньо до матча примерял форму «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал о встрече с бывшим форвардом сборной Бразилии Роналдиньо, который приезжал в Грозный на матч открытия сезона.

«Концерт был для зрителей. У нас тоже был праздник, но в первую очередь он был связан с началом сезона.

Роналдиньо до матча примерял форму «Ахмата» и смотрел, на кого он больше похож, чтобы выйти вместо кого-то из наших футболистов. Но по зубам не прошел», – рассказал Иванов в эфире передачи «8-16».

Напомним, что матч первого тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Амкар» закончился со счетом 1:0.