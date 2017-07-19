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    Иванов: «Роналдиньо до матча примерял форму «Ахмата»

    Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал о встрече с бывшим форвардом сборной Бразилии Роналдиньо, который приезжал в Грозный на матч открытия сезона.

    «Концерт был для зрителей. У нас тоже был праздник, но в первую очередь он был связан с началом сезона.

    Роналдиньо до матча примерял форму «Ахмата» и смотрел, на кого он больше похож, чтобы выйти вместо кого-то из наших футболистов. Но по зубам не прошел», – рассказал Иванов в эфире передачи «8-16».

    Напомним, что матч первого тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Амкар» закончился со счетом 1:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 07:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 июля 2017, 17:43

      маску дали бы и вместо Родольфо))))

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