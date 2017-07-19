Партнер Шика по сборной: «У Патрика небольшие проблемы с сердцем»

Ранее «Ювентус» отказался от приобретения Патрика Шика из «Сампдории». Туринский клуб не устроили результаты медосмотра 21-летнего нападающего после двух процедур. Ситуацию прокомментировал его партнер по молодежной сборной Чехии Якуб Янкто.

«Не знаю, могу ли я это говорить, но он поехал на медосмотр для «Ювентуса» прямо после матча против сборной Германии на Евро-U21 (3:1). Я знаю, что у Патрика есть небольшие проблемы с сердцем. Но это не так серьезно», – сказал игрок «Удинезе».

На молодежном первенстве Европы чехи не вышли из группы, заняв последнее место в квартете C. Единственный гол Шика на турнире пришелся на встречу против команды Дании (2:4). В минувшем клубном сезоне игрок забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 35 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро.

Напомним, сумма трансфера форварда в «Ювентус» могла составить в 30,5 миллионов.