Ари настроен на победу над «Арсеналом»

Нападающий «Локомотива» Ари настроен только на победу в матче первого тура российской Премьер-лиге, в котором столичным футболистам будет противостоять тульский «Арсенал». По словам бразильца, железнодорожники рассчитывают только на три очка.

Напомним, игра пройдет сегодня на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:30 по московскому времени.

– В первом туре вам предстоит встретиться с одним из аутсайдеров прошлого сезона – тульским «Арсеналом». Какие прогнозы на эту встречу?

– Мы вновь сыграем дома и надеемся на такую же хорошую поддержку наших болельщиков, как и в матче за Суперкубок. Конечно, мы должны выиграть матч первого тура. «Локомотив» мотивирован только на три очка в игре с «Арсеналом».

– Во втором туре «Локомотив» сыграет с одним из самых серьезных соперников всего чемпионата – ЦСКА…

– Безусловно, матч против ЦСКА будет очень важным и принципиальным. Игра в прошлом сезоне с красно-синими стала настоящей катастрофой для «Локо». Мы проиграли с разгромным счетом 4:0 и, конечно, мы хотим реабилитироваться. Но сначала нам следует сосредоточиться на первом туре, а уже потом думать об игре с ЦСКА.