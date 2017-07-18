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Ари настроен на победу над «Арсеналом»

18 июля 2017, 10:17
4

Нападающий «Локомотива» Ари настроен только на победу в матче первого тура российской Премьер-лиге, в котором столичным футболистам будет противостоять тульский «Арсенал». По словам бразильца, железнодорожники рассчитывают только на три очка.

Напомним, игра пройдет сегодня на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:30 по московскому времени.

– В первом туре вам предстоит встретиться с одним из аутсайдеров прошлого сезона – тульским «Арсеналом». Какие прогнозы на эту встречу?

– Мы вновь сыграем дома и надеемся на такую же хорошую поддержку наших болельщиков, как и в матче за Суперкубок. Конечно, мы должны выиграть матч первого тура. «Локомотив» мотивирован только на три очка в игре с «Арсеналом».

– Во втором туре «Локомотив» сыграет с одним из самых серьезных соперников всего чемпионата – ЦСКА…

– Безусловно, матч против ЦСКА будет очень важным и принципиальным. Игра в прошлом сезоне с красно-синими стала настоящей катастрофой для «Локо». Мы проиграли с разгромным счетом 4:0 и, конечно, мы хотим реабилитироваться. Но сначала нам следует сосредоточиться на первом туре, а уже потом думать об игре с ЦСКА.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Арсенал ЦСКА Ари
Комментарии (4)
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пряник929
1500363094
спешить не надо, посмотрим...
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Diesel133
1500367053
Вперед Локо!
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xLINDAx
1500369590
Непросто будет, но вперёд, Тула!
Ответить
xLINDAx
1500390378
Только Тула, только победа! ( В данных конкретных условиях - хорошая, по-мере тренировок поставленная игра, без дыр в защите..а результат - ну, посмотрим).
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