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    Ари настроен на победу над «Арсеналом»

    Нападающий «Локомотива» Ари настроен только на победу в матче первого тура российской Премьер-лиге, в котором столичным футболистам будет противостоять тульский «Арсенал». По словам бразильца, железнодорожники рассчитывают только на три очка.

    Напомним, игра пройдет сегодня на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    – В первом туре вам предстоит встретиться с одним из аутсайдеров прошлого сезона – тульским «Арсеналом». Какие прогнозы на эту встречу?

    – Мы вновь сыграем дома и надеемся на такую же хорошую поддержку наших болельщиков, как и в матче за Суперкубок. Конечно, мы должны выиграть матч первого тура. «Локомотив» мотивирован только на три очка в игре с «Арсеналом».

    – Во втором туре «Локомотив» сыграет с одним из самых серьезных соперников всего чемпионата – ЦСКА…

    – Безусловно, матч против ЦСКА будет очень важным и принципиальным. Игра в прошлом сезоне с красно-синими стала настоящей катастрофой для «Локо». Мы проиграли с разгромным счетом 4:0 и, конечно, мы хотим реабилитироваться. Но сначала нам следует сосредоточиться на первом туре, а уже потом думать об игре с ЦСКА.

    Источник: Известия

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    18.07.2017 10:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 18 июля 2017, 18:06

      Только Тула, только победа! ( В данных конкретных условиях - хорошая, по-мере тренировок поставленная игра, без дыр в защите..а результат - ну, посмотрим).

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 18 июля 2017, 12:19

      Непросто будет, но вперёд, Тула!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 июля 2017, 11:37

      Вперед Локо!

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 июля 2017, 10:31

      спешить не надо, посмотрим...

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