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    Кузяев поблагодарил Рахимова за предоставленный шанс раскрыться в «Ахмате»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что в «Ахмате» ему становилось грустно, когда он получал мало игровой практики. При этом футболист благодарен бывшему тренеру команды Рашиду Рахимову за предоставленный шанс раскрыться.

    Напомним, в составе грозненского клуба 24-летний россиянин выступал с 2014 года.

    – Как себя чувствовали в столице Чеченской республики?

    – Считаю, повезло и с тренером, и с коллективом, и с руководством. Для команды там созданы все условия. Но иногда становилось немного грустно – из-за того, что выходил на 5-10 минут. Зато, когда стал играть больше, сразу отлегло. И я очень благодарен за все Рашиду Маматкуловичу Рахимову, который, кстати, как и Манчини, очень много внимания на тренировках уделяет тактике.

    – Рахимов ушел, потому что не вышел в еврокубки?

    – Насколько знаю, это было совместное решение тренера и руководства. Но не в курсе деталей. Жаль, конечно, что всего одного очка не хватило до Лиги Европы. С другой стороны, в прошлом сезоне заняли самое высокое место в истории клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2017 09:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 июля 2017, 17:36

      добротный игрок! удачи Далер!!!!!

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 июля 2017, 14:29

      Умный парень, рассудительный и спокойный. Надеюсь, что продолжит играть в Зените так же хорошо как и в первом матче или даже лучше !

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 13:05

      Красиво и компромиссно в крайнем абзаце ушёл от провокационного вопроса... Есть шанс сделать качественный шаг вперёд... Так, вперёд!!!...

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 18 июля 2017, 13:00

      Мне импонируют такие ребята. Честно, не за глаза... Это не Глушаков, который ругает тренеров тогда, когда тот ушел в отставку.

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 18 июля 2017, 12:49

      Посмотрим как дальше..так-то голешник ничего забил..

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      Рейтинг: +24996

      bset 18 июля 2017, 12:31

      А теперь ему становится грустно от того, что в интервью пишут, что он играл за Ахмат, хотя играл он в Тереке

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      Рейтинг: +8019

      nik55 18 июля 2017, 12:00

      Кузяев гол забил--повезло ,а пока ты ни кто

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