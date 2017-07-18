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  • Кузяев поблагодарил Рахимова за предоставленный шанс раскрыться в «Ахмате»

Кузяев поблагодарил Рахимова за предоставленный шанс раскрыться в «Ахмате»

18 июля 2017, 09:42
8

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что в «Ахмате» ему становилось грустно, когда он получал мало игровой практики. При этом футболист благодарен бывшему тренеру команды Рашиду Рахимову за предоставленный шанс раскрыться.

Напомним, в составе грозненского клуба 24-летний россиянин выступал с 2014 года.

– Как себя чувствовали в столице Чеченской республики?

– Считаю, повезло и с тренером, и с коллективом, и с руководством. Для команды там созданы все условия. Но иногда становилось немного грустно – из-за того, что выходил на 5-10 минут. Зато, когда стал играть больше, сразу отлегло. И я очень благодарен за все Рашиду Маматкуловичу Рахимову, который, кстати, как и Манчини, очень много внимания на тренировках уделяет тактике.

– Рахимов ушел, потому что не вышел в еврокубки?

– Насколько знаю, это было совместное решение тренера и руководства. Но не в курсе деталей. Жаль, конечно, что всего одного очка не хватило до Лиги Европы. С другой стороны, в прошлом сезоне заняли самое высокое место в истории клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Кузяев Далер Рахимов Рашид
Комментарии (8)
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nik55
1500368445
Кузяев гол забил--повезло ,а пока ты ни кто
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bset
1500370312
А теперь ему становится грустно от того, что в интервью пишут, что он играл за Ахмат, хотя играл он в Тереке
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xLINDAx
1500371355
Посмотрим как дальше..так-то голешник ничего забил..
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edw7777
1500372043
Мне импонируют такие ребята. Честно, не за глаза... Это не Глушаков, который ругает тренеров тогда, когда тот ушел в отставку.
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insider_retro
1500372352
Красиво и компромиссно в крайнем абзаце ушёл от провокационного вопроса... Есть шанс сделать качественный шаг вперёд... Так, вперёд!!!...
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Обер-КанцлерЪ
1500377377
Умный парень, рассудительный и спокойный. Надеюсь, что продолжит играть в Зените так же хорошо как и в первом матче или даже лучше !
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x-x-x-x-x
1500388585
добротный игрок! удачи Далер!!!!!
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