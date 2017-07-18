Кузяев поблагодарил Рахимова за предоставленный шанс раскрыться в «Ахмате»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что в «Ахмате» ему становилось грустно, когда он получал мало игровой практики. При этом футболист благодарен бывшему тренеру команды Рашиду Рахимову за предоставленный шанс раскрыться.

Напомним, в составе грозненского клуба 24-летний россиянин выступал с 2014 года.

– Как себя чувствовали в столице Чеченской республики?

– Считаю, повезло и с тренером, и с коллективом, и с руководством. Для команды там созданы все условия. Но иногда становилось немного грустно – из-за того, что выходил на 5-10 минут. Зато, когда стал играть больше, сразу отлегло. И я очень благодарен за все Рашиду Маматкуловичу Рахимову, который, кстати, как и Манчини, очень много внимания на тренировках уделяет тактике.

– Рахимов ушел, потому что не вышел в еврокубки?

– Насколько знаю, это было совместное решение тренера и руководства. Но не в курсе деталей. Жаль, конечно, что всего одного очка не хватило до Лиги Европы. С другой стороны, в прошлом сезоне заняли самое высокое место в истории клуба.