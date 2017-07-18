Дьяков рассказал об уходе из «Динамо», запятнав репутацию клуба

По логике Дьякова Динамо виновато в том, что не совершило убыточный для себя трансфер? При том, что сам Дьяков отказался от понижения зарплаты? Потрясающе.
Новоиспеченный футболист турецкого «Сивасспора» Виталий Дьяков рассказал, почему ему этим летом пришлось покинуть московское «Динамо». По словам игрока, руководство бело-голубых вело себя не очень достойным образом.
«На протяжении всего последнего года руководство «Динамо» и особенно Муравьев говорили обо мне нелицеприятные вещи: мол, я, такой-сякой, сижу в команде из-за денег и никуда не хочу уходить. Это полнейшая ложь, и сейчас объясню, почему. Когда я разорвал арендное соглашение с «Томью», сразу же хотел перейти в «Анжи», даже прилетел на сборы с командой. Контракт уже был готов — нужно было только разрешение от «Динамо».
Первые сборы с «Анжи» уже подошли к концу, но так ничего и не разрешилось. Я вернулся в Москву — и тут в пятницу звонок из «Динамо»: «Приходи в понедельник в клуб, будем решать вопрос». «Понимаете, — отвечаю, — мне нужно на второй сбор с «Анжи» лететь». Хорошо, что тренер Александр Григорян пошел навстречу и разрешил остаться в Москве на несколько дней. В понедельник мне сказали, что решением руководства я остаюсь в «Динамо» и лечу с основой на сборы.
Но в конце приехал Муравьев и вызвал к себе. Тут я понял, что легкой жизни мне не ждать. Он сразу сказал: либо я разрываю контракт за смешную компенсацию, либо сокращаем его во много раз. Оба варианта меня, естественно, абсолютно не устраивали. Я спросил, почему меня не отпустили в «Анжи». По словам Муравьева, махачкалинцы предлагали слишком мало денег, и «Динамо» нужно было много доплачивать. Хотя я был готов на понижение зарплаты, чтобы играть в аренде. «Нет, тема закрыта», — я получил ответ.
В итоге условий «Динамо» я тоже не принял. За это меня и отправили в дубль, хоть это решение было вообще нелогичным: зарплату-то мне платили полностью», – сказал Дьяков.
В период с 2015 по 2017 годы футболист сыграл за «Динамо» 20 матчей.