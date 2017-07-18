Дьяков рассказал об уходе из «Динамо», запятнав репутацию клуба

Новоиспеченный футболист турецкого «Сивасспора» Виталий Дьяков рассказал, почему ему этим летом пришлось покинуть московское «Динамо». По словам игрока, руководство бело-голубых вело себя не очень достойным образом.

«На протяжении всего последнего года руководство «Динамо» и особенно Муравьев говорили обо мне нелицеприятные вещи: мол, я, такой-сякой, сижу в команде из-за денег и никуда не хочу уходить. Это полнейшая ложь, и сейчас объясню, почему. Когда я разорвал арендное соглашение с «Томью», сразу же хотел перейти в «Анжи», даже прилетел на сборы с командой. Контракт уже был готов — нужно было только разрешение от «Динамо».

Первые сборы с «Анжи» уже подошли к концу, но так ничего и не разрешилось. Я вернулся в Москву — и тут в пятницу звонок из «Динамо»: «Приходи в понедельник в клуб, будем решать вопрос». «Понимаете, — отвечаю, — мне нужно на второй сбор с «Анжи» лететь». Хорошо, что тренер Александр Григорян пошел навстречу и разрешил остаться в Москве на несколько дней. В понедельник мне сказали, что решением руководства я остаюсь в «Динамо» и лечу с основой на сборы.

Но в конце приехал Муравьев и вызвал к себе. Тут я понял, что легкой жизни мне не ждать. Он сразу сказал: либо я разрываю контракт за смешную компенсацию, либо сокращаем его во много раз. Оба варианта меня, естественно, абсолютно не устраивали. Я спросил, почему меня не отпустили в «Анжи». По словам Муравьева, махачкалинцы предлагали слишком мало денег, и «Динамо» нужно было много доплачивать. Хотя я был готов на понижение зарплаты, чтобы играть в аренде. «Нет, тема закрыта», — я получил ответ.

В итоге условий «Динамо» я тоже не принял. За это меня и отправили в дубль, хоть это решение было вообще нелогичным: зарплату-то мне платили полностью», – сказал Дьяков.

В период с 2015 по 2017 годы футболист сыграл за «Динамо» 20 матчей.