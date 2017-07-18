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    Дьяков рассказал об уходе из «Динамо», запятнав репутацию клуба

    Новоиспеченный футболист турецкого «Сивасспора» Виталий Дьяков рассказал, почему ему этим летом пришлось покинуть московское «Динамо». По словам игрока, руководство бело-голубых вело себя не очень достойным образом.

    «На протяжении всего последнего года руководство «Динамо» и особенно Муравьев говорили обо мне нелицеприятные вещи: мол, я, такой-сякой, сижу в команде из-за денег и никуда не хочу уходить. Это полнейшая ложь, и сейчас объясню, почему. Когда я разорвал арендное соглашение с «Томью», сразу же хотел перейти в «Анжи», даже прилетел на сборы с командой. Контракт уже был готов — нужно было только разрешение от «Динамо».

    Первые сборы с «Анжи» уже подошли к концу, но так ничего и не разрешилось. Я вернулся в Москву — и тут в пятницу звонок из «Динамо»: «Приходи в понедельник в клуб, будем решать вопрос». «Понимаете, — отвечаю, — мне нужно на второй сбор с «Анжи» лететь». Хорошо, что тренер Александр Григорян пошел навстречу и разрешил остаться в Москве на несколько дней. В понедельник мне сказали, что решением руководства я остаюсь в «Динамо» и лечу с основой на сборы.

    Но в конце приехал Муравьев и вызвал к себе. Тут я понял, что легкой жизни мне не ждать. Он сразу сказал: либо я разрываю контракт за смешную компенсацию, либо сокращаем его во много раз. Оба варианта меня, естественно, абсолютно не устраивали. Я спросил, почему меня не отпустили в «Анжи». По словам Муравьева, махачкалинцы предлагали слишком мало денег, и «Динамо» нужно было много доплачивать. Хотя я был готов на понижение зарплаты, чтобы играть в аренде. «Нет, тема закрыта», — я получил ответ.

    В итоге условий «Динамо» я тоже не принял. За это меня и отправили в дубль, хоть это решение было вообще нелогичным: зарплату-то мне платили полностью», – сказал Дьяков.

    В период с 2015 по 2017 годы футболист сыграл за «Динамо» 20 матчей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2017 00:11
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    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      slipoi 18 июля 2017, 13:43

      По логике Дьякова Динамо виновато в том, что не совершило убыточный для себя трансфер? При том, что сам Дьяков отказался от понижения зарплаты? Потрясающе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17728

      paracetamol 18 июля 2017, 09:38

      Разворошил ментовский муравейник, сейчас начнется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 18 июля 2017, 09:30

      Погнался за деньгами сел на скамью, пропустил ЛЧ, потерял вызов в Сборную! за то при деньгах!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17728

      paracetamol > Челнинец 18 июля 2017, 09:37

      Это его-то в сборную?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > paracetamol 18 июля 2017, 19:32

      когда он в Ростове был, вызывался!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 июля 2017, 09:05

      разгребания Аджоевского-Ротенберговского говна.
      Хотя Дьяков нормуль парень, попал он не в то течение и понесло ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июля 2017, 08:52

      динамо-ямо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 июля 2017, 08:44

      Глупый мальчик...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +73

      7582145698 18 июля 2017, 07:58

      Сломанный телефон...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 18 июля 2017, 06:33

      охреневший игруля
      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 18 июля 2017, 06:27

      Динамо живёт по принципу : Сам не ам и другому не дам.

      1
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 05:02

      А на какой зоне "живёт" дубль Динамо?

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