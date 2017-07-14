Дьяков перешел в турецкий «Сивасспор»

Почему то для меня самое интересное это наблюдать за нашими футболистами в зарубежных чемпионатах,когда то за Саенко в Нюрнберге очень было интересно следить,за Кержаковым в Севилье,очень приятно когда у них что то получается. Теперь и за чемпионатом Турции придется подглядывать в любом случае молодец,респект за смелость
Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков продолжит карьеру в Турции. 28-летний футболист подписал двухлетний контракт с «Сивасспором».
Напомним, ранее Дьяков по обоюдному согласию сторон разорвал контракт с бело-голубыми.
#Sivasspor´umuz, profesyonel futbolcu Vitali Djakov´u renklerine bağladı.https://t.co/el9XiLasCS pic.twitter.com/UvIukxl5pC— Sivasspor (@SivassporKulubu) 14 июля 2017 г.