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    Дьяков перешел в турецкий «Сивасспор»

    Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков продолжит карьеру в Турции. 28-летний футболист подписал двухлетний контракт с «Сивасспором».

    Напомним, ранее Дьяков по обоюдному согласию сторон разорвал контракт с бело-голубыми.

    Источник: ФК «Сивасспор»

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    14.07.2017 14:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +59

      Diman88888 14 июля 2017, 16:23

      Почему то для меня самое интересное это наблюдать за нашими футболистами в зарубежных чемпионатах,когда то за Саенко в Нюрнберге очень было интересно следить,за Кержаковым в Севилье,очень приятно когда у них что то получается. Теперь и за чемпионатом Турции придется подглядывать в любом случае молодец,респект за смелость

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 июля 2017, 16:14

      Молодец, в Европу уехал.

      3
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 14 июля 2017, 16:06

      Интересный переход, буду переодически следить, все таки российский игрок зарубежном, если будет постоянно в основе и команда на нормальном мое те, есть шанс попасть в сборную!

      1
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      Рейтинг: +73

      7582145698 14 июля 2017, 16:06

      Вот наглядный пример когда и клуб и игрок молодцы! Всем успехов.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 14 июля 2017, 15:50

      Ого! Вот это нежданчик...
      Желаю успехов в основе, и не потеряться в запасе.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 14 июля 2017, 15:39

      Молодец удачи

      4
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 14 июля 2017, 15:01

      Весьма неожиданно!)

      5
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 14 июля 2017, 14:44

      Ооо, ну хоть кто-то в Европу уезжает)))

      7
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      Рейтинг: +1778

      Kulima > amol4anoff 14 июля 2017, 14:51

      Турция-ну ооочень сомнительная Европа)

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      Рейтинг: +24996

      bset > Kulima 14 июля 2017, 15:00

      Вполне себе Европа. Скоро везде будет такая Европа как в Турции. Не зря у многих турков второй паспорт немецкий.

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