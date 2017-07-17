Орлов считает, что у «Зенита» при Манчини появляется душа

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями по итогам первого официального матча санкт-петербургского «Зенита» при новом главном тренере Роберто Манчини, который состоялся 16 июля против «СКА-Хабаровска» (2:0).

По мнению журналиста, у сине-бело-голубых по сравнению с прошлым сезоном имеется некоторый прогресс.

«Александр Кокорин был молодцом, получил высокую оценку. И Манчини его похвалил. Вот это отличие Роберто Манчини от Мирчи Луческу — он сказал, что доволен каждым игроком команды. А ведь было немало такого, за что можно было предъявить претензии. Но главное — защитники перестали поперек гонять мяч на своей половине поля. Их уже переучил за короткий период итальянский тренер Манчини.

Ребята стараются, и это очень здорово. По игре видно, что у «Зенита» появляется душа. И костюм Роберто мне понравился — он вышел как на подиум. Вот это итальянская культура. Лучано Спаллетти-то себе позволял вольности, выходил в спортивном, хотя во время работы в «Роме» постоянно ходил в хорошем костюме. Здесь уважение к зрителям и телеэкрану. Приятно, что такой тренер во главе «Зенита».

Нужно усиление в центр обороны. Наверняка кого-то приобретут — может быть, и двоих игроков. Луиш Нету не впечатлил, и вообще в защите слабовато выглядели. При всем уважении к «СКА-Хабаровск» Руслан Корян — это же не Лионель Месси. А если Месси выйдет с «Зенитом» в Лиге чемпионов, что тогда?

Манчини видит, что есть обучаемые игроки. Очень важно, что есть микроклимат, и очень хорошо, что в первом матче была победа. Во втором туре будем играть с «Рубином», а Курбан Бердыев-то придумает тактику под своих игроков», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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