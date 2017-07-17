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    Орлов считает, что у «Зенита» при Манчини появляется душа

    Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями по итогам первого официального матча санкт-петербургского «Зенита» при новом главном тренере Роберто Манчини, который состоялся 16 июля против «СКА-Хабаровска» (2:0).

    По мнению журналиста, у сине-бело-голубых по сравнению с прошлым сезоном имеется некоторый прогресс.

    «Александр Кокорин был молодцом, получил высокую оценку. И Манчини его похвалил. Вот это отличие Роберто Манчини от Мирчи Луческу — он сказал, что доволен каждым игроком команды. А ведь было немало такого, за что можно было предъявить претензии. Но главное — защитники перестали поперек гонять мяч на своей половине поля. Их уже переучил за короткий период итальянский тренер Манчини.

    Ребята стараются, и это очень здорово. По игре видно, что у «Зенита» появляется душа. И костюм Роберто мне понравился — он вышел как на подиум. Вот это итальянская культура. Лучано Спаллетти-то себе позволял вольности, выходил в спортивном, хотя во время работы в «Роме» постоянно ходил в хорошем костюме. Здесь уважение к зрителям и телеэкрану. Приятно, что такой тренер во главе «Зенита».

    Нужно усиление в центр обороны. Наверняка кого-то приобретут — может быть, и двоих игроков. Луиш Нету не впечатлил, и вообще в защите слабовато выглядели. При всем уважении к «СКА-Хабаровск» Руслан Корян — это же не Лионель Месси. А если Месси выйдет с «Зенитом» в Лиге чемпионов, что тогда?

    Манчини видит, что есть обучаемые игроки. Очень важно, что есть микроклимат, и очень хорошо, что в первом матче была победа. Во втором туре будем играть с «Рубином», а Курбан Бердыев-то придумает тактику под своих игроков», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 19:21
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 июля 2017, 10:24

      Смешной парнишка, уже где-то душу увидел.

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 05:40

      ...А если Месси выйдет с «Зенитом» в Лиге чемпионов, что тогда?...
      Где Зенит и где Лига Чемпионов?

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 июля 2017, 21:48

      Следите внимательно за этим уважаемым словоблудом. Через месяц другой, он скажет обратное и не извинится . Шут гороховый.

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 17 июля 2017, 21:28

      Старый маразматик. Как можно судить о переменах после одной игры, где, конечно, игроки старались себя показать Манчини. Но не у многих это получилось. А вообще, Зенит смотрелся, как обычно, скучно и вяло.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 июля 2017, 21:01

      Орлов: лизал, лижу и буду лизать...

      2
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 17 июля 2017, 20:44

      А СЕРДЦЕ ТАМ НЕ ВИДАТЬ КАК БЫЛ ДЕБИЛ ТАК И ОСТАЛСЯ

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 17 июля 2017, 20:24

      Это после сакральных тренировок итальянца наверное...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 июля 2017, 20:20

      При появлении румынского Гуру первые игры Вам тоже нравились..да и всем,собственно..
      Дальше пошло-поехало...

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      Рейтинг: +24996

      bset 17 июля 2017, 19:45

      После первого тура у Зенита появилась душа. После второго тура Зениту поставили лучшую игру в его истории. После третьего тура Манчини - лучший тренер в истории Зенита. Из цикла "Как делать масштабные вывод после одной игры"

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      Рейтинг: +3120

      erma > bset 17 июля 2017, 20:33

      Лучше не скажешь!

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > bset 17 июля 2017, 21:02

      Главное - никого не обидеть. Вот секрет комментаторского долголетия. :)

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 17 июля 2017, 19:43

      Ну, запел зенитовский наш соловей... Про душу вспомнил.
      Вот болтун так болтун! Кто б его отправил подальше по обмену опытом...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Тамхар 17 июля 2017, 20:53

      Скоро сам отправится...Точнее душа)))

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