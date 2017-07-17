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Орлов считает, что у «Зенита» при Манчини появляется душа

17 июля 2017, 19:21
13

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями по итогам первого официального матча санкт-петербургского «Зенита» при новом главном тренере Роберто Манчини, который состоялся 16 июля против «СКА-Хабаровска» (2:0).

По мнению журналиста, у сине-бело-голубых по сравнению с прошлым сезоном имеется некоторый прогресс.

«Александр Кокорин был молодцом, получил высокую оценку. И Манчини его похвалил. Вот это отличие Роберто Манчини от Мирчи Луческу — он сказал, что доволен каждым игроком команды. А ведь было немало такого, за что можно было предъявить претензии. Но главное — защитники перестали поперек гонять мяч на своей половине поля. Их уже переучил за короткий период итальянский тренер Манчини.

Ребята стараются, и это очень здорово. По игре видно, что у «Зенита» появляется душа. И костюм Роберто мне понравился — он вышел как на подиум. Вот это итальянская культура. Лучано Спаллетти-то себе позволял вольности, выходил в спортивном, хотя во время работы в «Роме» постоянно ходил в хорошем костюме. Здесь уважение к зрителям и телеэкрану. Приятно, что такой тренер во главе «Зенита».

Нужно усиление в центр обороны. Наверняка кого-то приобретут — может быть, и двоих игроков. Луиш Нету не впечатлил, и вообще в защите слабовато выглядели. При всем уважении к «СКА-Хабаровск» Руслан Корян — это же не Лионель Месси. А если Месси выйдет с «Зенитом» в Лиге чемпионов, что тогда?

Манчини видит, что есть обучаемые игроки. Очень важно, что есть микроклимат, и очень хорошо, что в первом матче была победа. Во втором туре будем играть с «Рубином», а Курбан Бердыев-то придумает тактику под своих игроков», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Почему новый «Зенит» – это круто

Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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Тамхар
1500309815
Ну, запел зенитовский наш соловей... Про душу вспомнил. Вот болтун так болтун! Кто б его отправил подальше по обмену опытом...
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bset
1500309913
После первого тура у Зенита появилась душа. После второго тура Зениту поставили лучшую игру в его истории. После третьего тура Манчини - лучший тренер в истории Зенита. Из цикла "Как делать масштабные вывод после одной игры"
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shinnik
1500312039
При появлении румынского Гуру первые игры Вам тоже нравились..да и всем,собственно.. Дальше пошло-поехало...
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Тазит
1500312250
Это после сакральных тренировок итальянца наверное...
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SEREGA 64
1500313491
А СЕРДЦЕ ТАМ НЕ ВИДАТЬ КАК БЫЛ ДЕБИЛ ТАК И ОСТАЛСЯ
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la verdad
1500314497
Орлов: лизал, лижу и буду лизать...
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polt
1500316119
Старый маразматик. Как можно судить о переменах после одной игры, где, конечно, игроки старались себя показать Манчини. Но не у многих это получилось. А вообще, Зенит смотрелся, как обычно, скучно и вяло.
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RedWhiteFans2
1500317322
Следите внимательно за этим уважаемым словоблудом. Через месяц другой, он скажет обратное и не извинится . Шут гороховый.
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Дядя Серёжа
1500345638
...А если Месси выйдет с «Зенитом» в Лиге чемпионов, что тогда?... Где Зенит и где Лига Чемпионов?
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vgarakh
1500362690
Смешной парнишка, уже где-то душу увидел.
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