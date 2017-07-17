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    Кержаков: «Будем обсуждать каждый жест Кокорина? По-моему, это уже глупо»

    Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков в эфире «Матч ТВ» оценил игру стартового тура своей команды против «СКА-Хабаровск» на выезде. Напомним, команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 2:0.

    – Что скажете о Кокорине? В игре со СКА он много бегал, обострял, забил гол – долгожданный ренессанс наступит при Манчини?

    – Дай Бог, чтобы он забивал еще больше, но пока прошел только один матч. «Зениту» нужны нападающие, которые бы забивали много и помогали выигрывать трофеи. Надеюсь, у Кокорина будет получаться, но пока, повторю, был сыгран только один матч.

    – Кокорин свой гол активно праздновал, засунул в рот большой палец. Не знаете, что мог означать этот жест? Очередное послание?

    – Слушайте, ну давайте теперь будем обсуждать каждый жест Кокорина? По-моему, это уже глупо.

    – Жесты Дзюбы обсуждать поводов нет, ведь вряд ли кто будет спорить, что нападающий записал матч себе в актив.

    – Дзюба больше играл на команду, в борьбе был неплох. В принципе, Артем так всегда играет, но сегодня вот забить не удалось. Важно понимать, что у СКА два очень высокорослых центральных защитника, и он их связывал между собой. И этим принес команде много пользы.

    – Дриусси дали только 15 минут. Он успел проявить свой потенциал?

    – Дриусси – нападающий, а вышел на позицию «десятого номера». Чтобы понять его способности, конечно, 15 минут маловато в Хабаровске искусственном поле. Когда он вышел, команда соперника уже устала и подсела. У Дриусси была свобода, он открывался, но как нападающего у чужих ворот увидим его в следующих матчах. Раз его купили – значит, верят в его потенциал.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 06:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 17 июля 2017, 11:01

      угу, послание всем, кто его "хейтит", типа с@сите....

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 17 июля 2017, 10:17

      Сабаки лают а Кокорин пиарится и бабки зарабатывает.

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 17 июля 2017, 10:04

      Было бы что обсуждать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 17 июля 2017, 09:34

      Действительно...

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 17 июля 2017, 09:30

      глупо вообще обращать на него внимание

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 17 июля 2017, 08:49

      За ум возьмется будет дальше еще лучше играть

      0
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      ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 > Tajik-za Zenit 17 июля 2017, 09:31

      а что там есть ум ?

      3
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > nik55 17 июля 2017, 09:41

      Я бы перефразировал: а есть за что взяться?

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 июля 2017, 08:47

      Не хера впрыскивать в интернет бестолковые фразы Дзюбы, Червиченко, Кокорина и т.д. Тогда не надо будет и обсуждать эту ересь.

      3
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      Рейтинг: +17728

      paracetamol 17 июля 2017, 08:21

      Лучше всех был Олег Шатов. Кокошка - тоже ничего.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 17 июля 2017, 07:44

      Чупа-чупс ему в рот

      1
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 06:53

      Никто Кокорину не говорил, что их по телевизору показывают?
      Палец в рот... фу, как неприлично и негигиенично.

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