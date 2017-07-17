Кержаков: «Будем обсуждать каждый жест Кокорина? По-моему, это уже глупо»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков в эфире «Матч ТВ» оценил игру стартового тура своей команды против «СКА-Хабаровск» на выезде. Напомним, команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 2:0.

– Что скажете о Кокорине? В игре со СКА он много бегал, обострял, забил гол – долгожданный ренессанс наступит при Манчини?

– Дай Бог, чтобы он забивал еще больше, но пока прошел только один матч. «Зениту» нужны нападающие, которые бы забивали много и помогали выигрывать трофеи. Надеюсь, у Кокорина будет получаться, но пока, повторю, был сыгран только один матч.

– Кокорин свой гол активно праздновал, засунул в рот большой палец. Не знаете, что мог означать этот жест? Очередное послание?

– Слушайте, ну давайте теперь будем обсуждать каждый жест Кокорина? По-моему, это уже глупо.

– Жесты Дзюбы обсуждать поводов нет, ведь вряд ли кто будет спорить, что нападающий записал матч себе в актив.

– Дзюба больше играл на команду, в борьбе был неплох. В принципе, Артем так всегда играет, но сегодня вот забить не удалось. Важно понимать, что у СКА два очень высокорослых центральных защитника, и он их связывал между собой. И этим принес команде много пользы.

– Дриусси дали только 15 минут. Он успел проявить свой потенциал?

– Дриусси – нападающий, а вышел на позицию «десятого номера». Чтобы понять его способности, конечно, 15 минут маловато в Хабаровске искусственном поле. Когда он вышел, команда соперника уже устала и подсела. У Дриусси была свобода, он открывался, но как нападающего у чужих ворот увидим его в следующих матчах. Раз его купили – значит, верят в его потенциал.