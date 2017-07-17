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  • Кержаков: «Будем обсуждать каждый жест Кокорина? По-моему, это уже глупо»

Кержаков: «Будем обсуждать каждый жест Кокорина? По-моему, это уже глупо»

17 июля 2017, 06:44
12

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков в эфире «Матч ТВ» оценил игру стартового тура своей команды против «СКА-Хабаровск» на выезде. Напомним, команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 2:0.

– Что скажете о Кокорине? В игре со СКА он много бегал, обострял, забил гол – долгожданный ренессанс наступит при Манчини?

– Дай Бог, чтобы он забивал еще больше, но пока прошел только один матч. «Зениту» нужны нападающие, которые бы забивали много и помогали выигрывать трофеи. Надеюсь, у Кокорина будет получаться, но пока, повторю, был сыгран только один матч.

– Кокорин свой гол активно праздновал, засунул в рот большой палец. Не знаете, что мог означать этот жест? Очередное послание?

– Слушайте, ну давайте теперь будем обсуждать каждый жест Кокорина? По-моему, это уже глупо.

– Жесты Дзюбы обсуждать поводов нет, ведь вряд ли кто будет спорить, что нападающий записал матч себе в актив.

– Дзюба больше играл на команду, в борьбе был неплох. В принципе, Артем так всегда играет, но сегодня вот забить не удалось. Важно понимать, что у СКА два очень высокорослых центральных защитника, и он их связывал между собой. И этим принес команде много пользы.

– Дриусси дали только 15 минут. Он успел проявить свой потенциал?

– Дриусси – нападающий, а вышел на позицию «десятого номера». Чтобы понять его способности, конечно, 15 минут маловато в Хабаровске искусственном поле. Когда он вышел, команда соперника уже устала и подсела. У Дриусси была свобода, он открывался, но как нападающего у чужих ворот увидим его в следующих матчах. Раз его купили – значит, верят в его потенциал.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кержаков Александр Кокорин Александр Дриусси Себастьян
Комментарии (12)
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Дядя Серёжа
1500263634
Никто Кокорину не говорил, что их по телевизору показывают? Палец в рот... фу, как неприлично и негигиенично.
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ДСА
1500266640
Чупа-чупс ему в рот
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paracetamol
1500268885
Лучше всех был Олег Шатов. Кокошка - тоже ничего.
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RedWhiteFans2
1500270476
Не хера впрыскивать в интернет бестолковые фразы Дзюбы, Червиченко, Кокорина и т.д. Тогда не надо будет и обсуждать эту ересь.
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Tajik-za Zenit
1500270567
За ум возьмется будет дальше еще лучше играть
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nik55
1500273023
глупо вообще обращать на него внимание
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ribavadim
1500273251
Действительно...
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Urry
1500275041
Было бы что обсуждать
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adekvat
1500275871
Сабаки лают а Кокорин пиарится и бабки зарабатывает.
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_Аналитик_
1500278516
угу, послание всем, кто его "хейтит", типа с@сите....
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