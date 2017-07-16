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  • Камболов: «Краснодар» победил нас, потому что ему больше повезло»

Камболов: «Краснодар» победил нас, потому что ему больше повезло»

16 июля 2017, 23:21
8

Футболист казанского «Рубина» Руслан Камболов подвел итог проигранному матчу первого тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2). По мнению игрока, южане победили во много благодаря удаче.

– Обидно, что проиграли. Два хороших выпада «Краснодара» и два гола в наши ворота. У нас тоже были хорошие моменты. Игра была ничейной, на мой взгляд. Мы допустили тактические ошибки. Все ребята молодцы, все отдавались игре на сто процентов. Но «Краснодару» больше повезло.

– Во втором тайме «Рубин» сыграл лучше, чем в первом. Что сказал в перерыве главный тренер?

– Попросил играть до конца. Мы провели хороший второй тайм, но проиграли. Но надо стремиться к лучшему, будем работать.

– Насколько вам сложно перестраиваться на схему с тремя центральными защитниками?

– Не сложно. На сборах команда хорошо работала. В этом нет ничего нового – главное выполнять установку тренера и целиком отдаваться работе.

– Почувствовали, что трибуны реагировали по-другому, чем в прошлом сезоне?

– Честно говоря, было неприятно, когда при счете 0:2 трибуны стали свистеть. Думаю, сейчас болельщикам стоит нас поддерживать. Наверное, болельщики всегда должны быть со своей командой, какой бы счет ни был.

– Изменился ли с приходом Курбана Бердыева микроклимат в команде?

– Естественно, и в лучшую сторону. Дай Бог, чтобы и результат пошел вверх.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Камболов Руслан
Комментарии (8)
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insider_retro
1500236952
Не приятно, когда болельщики свистят.... Сопернику повезло.... Слабо мажется... Ну так какие проблемы - сделайте так, что бы болельщики волну запускали и соперникам везло максимум ничью из Казани увезти....
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DeutschlandUberAlles
1500238764
Оправдания слабака.
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rubinovyi2
1500261410
Что значит повезло? Не надо так безобразно играть в обороне..
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retiremen
1500262952
Этому сопернику в последние 4 года постоянно везет! Вон повезло и в прошлом году до 1/8 в кубках дошли. И тут повезло тоже. Приехали спокойно обыграли и уехали. Краснодар везучая команда получается, а не играющая!
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Бугимен
1500266924
Как не крути а «Краснодар» был лучшим в игре в первый тайме .Ваш Рубин играл так плохо, что «Краснодар» делал все, что хотел с вашим Рубином.!
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Дядя Серёжа
1500274959
Реал выиграл ЛЧ, потому что им повезло.
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vgarakh
1500275242
Какое везение? Краснодар был на голову сильнее. Повезло Рубину, что счет не крупный.
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