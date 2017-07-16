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    Камболов: «Краснодар» победил нас, потому что ему больше повезло»

    Футболист казанского «Рубина» Руслан Камболов подвел итог проигранному матчу первого тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2). По мнению игрока, южане победили во много благодаря удаче.

    – Обидно, что проиграли. Два хороших выпада «Краснодара» и два гола в наши ворота. У нас тоже были хорошие моменты. Игра была ничейной, на мой взгляд. Мы допустили тактические ошибки. Все ребята молодцы, все отдавались игре на сто процентов. Но «Краснодару» больше повезло.

    – Во втором тайме «Рубин» сыграл лучше, чем в первом. Что сказал в перерыве главный тренер?

    – Попросил играть до конца. Мы провели хороший второй тайм, но проиграли. Но надо стремиться к лучшему, будем работать.

    – Насколько вам сложно перестраиваться на схему с тремя центральными защитниками?

    – Не сложно. На сборах команда хорошо работала. В этом нет ничего нового – главное выполнять установку тренера и целиком отдаваться работе.

    – Почувствовали, что трибуны реагировали по-другому, чем в прошлом сезоне?

    – Честно говоря, было неприятно, когда при счете 0:2 трибуны стали свистеть. Думаю, сейчас болельщикам стоит нас поддерживать. Наверное, болельщики всегда должны быть со своей командой, какой бы счет ни был.

    – Изменился ли с приходом Курбана Бердыева микроклимат в команде?

    – Естественно, и в лучшую сторону. Дай Бог, чтобы и результат пошел вверх.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.07.2017 23:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 июля 2017, 10:07

      Какое везение? Краснодар был на голову сильнее. Повезло Рубину, что счет не крупный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 10:02

      Реал выиграл ЛЧ, потому что им повезло.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 июля 2017, 07:48

      Как не крути а «Краснодар» был лучшим в игре в первый тайме .Ваш Рубин играл так плохо, что «Краснодар» делал все, что хотел с вашим Рубином.!

      1
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      Рейтинг: +691

      retiremen 17 июля 2017, 06:42

      Этому сопернику в последние 4 года постоянно везет! Вон повезло и в прошлом году до 1/8 в кубках дошли. И тут повезло тоже. Приехали спокойно обыграли и уехали. Краснодар везучая команда получается, а не играющая!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен > retiremen 17 июля 2017, 07:55

      Это мастерство,а не везение.Краснодар стабильная команда им бы оборону хорошую и тренера толкового и было бы все отлично.А Рубин,думают,что пришел Туркмен и все Рубин чемпион нет.Завтра Зенит Рубин поимеет!

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 июля 2017, 06:16

      Что значит повезло?
      Не надо так безобразно играть в обороне..

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 июля 2017, 23:59

      Оправдания слабака.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 23:29

      Не приятно, когда болельщики свистят.... Сопернику повезло.... Слабо мажется... Ну так какие проблемы - сделайте так, что бы болельщики волну запускали и соперникам везло максимум ничью из Казани увезти....

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