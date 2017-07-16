Камболов: «Краснодар» победил нас, потому что ему больше повезло»

Футболист казанского «Рубина» Руслан Камболов подвел итог проигранному матчу первого тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2). По мнению игрока, южане победили во много благодаря удаче.

– Обидно, что проиграли. Два хороших выпада «Краснодара» и два гола в наши ворота. У нас тоже были хорошие моменты. Игра была ничейной, на мой взгляд. Мы допустили тактические ошибки. Все ребята молодцы, все отдавались игре на сто процентов. Но «Краснодару» больше повезло.

– Во втором тайме «Рубин» сыграл лучше, чем в первом. Что сказал в перерыве главный тренер?

– Попросил играть до конца. Мы провели хороший второй тайм, но проиграли. Но надо стремиться к лучшему, будем работать.

– Насколько вам сложно перестраиваться на схему с тремя центральными защитниками?

– Не сложно. На сборах команда хорошо работала. В этом нет ничего нового – главное выполнять установку тренера и целиком отдаваться работе.

– Почувствовали, что трибуны реагировали по-другому, чем в прошлом сезоне?

– Честно говоря, было неприятно, когда при счете 0:2 трибуны стали свистеть. Думаю, сейчас болельщикам стоит нас поддерживать. Наверное, болельщики всегда должны быть со своей командой, какой бы счет ни был.

– Изменился ли с приходом Курбана Бердыева микроклимат в команде?

– Естественно, и в лучшую сторону. Дай Бог, чтобы и результат пошел вверх.