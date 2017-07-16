Бердыев заявил, что у «Рубина» все будет нормально

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев подвел итог матчу первого тура РФПЛ против «Краснодара». Напомним, что волжане уступили со счетом 1:2.

«Атаки по центру и индивидуальные действия игроков «Краснодара» в первом тайме определили исход первой половины матча. После этого мы изменили систему, перехватили инициативу, но не хватило силенок. В целом есть позитив в плане самоотдачи и желания играть.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали даже при счете 0:2. Думаю, все будет нормально. Потихоньку наладим игру в обороне, где не хватает сыгранности. Есть удовлетворение, что ребята понимают, что и как делать. Плюс есть желание. Но не хватает сыгранности, это естественно, будем работать», – сказал наставник каналу «Наш футбол».

Следующий матч казанцы проведут 22 июля в гостях против санкт-петербургского «Зенита».