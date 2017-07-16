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    Бердыев заявил, что у «Рубина» все будет нормально

    Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев подвел итог матчу первого тура РФПЛ против «Краснодара». Напомним, что волжане уступили со счетом 1:2.

    «Атаки по центру и индивидуальные действия игроков «Краснодара» в первом тайме определили исход первой половины матча. После этого мы изменили систему, перехватили инициативу, но не хватило силенок. В целом есть позитив в плане самоотдачи и желания играть.

    Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали даже при счете 0:2. Думаю, все будет нормально. Потихоньку наладим игру в обороне, где не хватает сыгранности. Есть удовлетворение, что ребята понимают, что и как делать. Плюс есть желание. Но не хватает сыгранности, это естественно, будем работать», – сказал наставник каналу «Наш футбол».

    Следующий матч казанцы проведут 22 июля в гостях против санкт-петербургского «Зенита».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2017 20:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 июля 2017, 04:12

      Очень надеюсь на это...

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 16 июля 2017, 23:11

      Бекиевичу нужно хоть какое-то время. Он не волшебник - он самый лучший отечественный тренер.

      1
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      Рейтинг: +549

      Жентус 16 июля 2017, 21:14

      Знаете, я думаю Бердыев хоть и опытный главный тренер. Но ему бы быть тренером защитников нашей сборной. Атака у него вообще не идет, а вот защиту подтянуть он мастер.

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Жентус 16 июля 2017, 21:31

      Атака не идёт? А серьёзные напы у Бердыева были когда-нибудь?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 21:08

      Думается, что КББ дожмёт своих молодцев и результат появится.... Просто после 5-8 туров команды лидирующей группы создадут себе задел в очках и догонять будет сложно... Бердыеву надо форсировать события, если нацелились на высокие места....

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